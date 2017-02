SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI / Oggi 10 febbraio 2017: Pd, gli elettori non vogliono la scissione (ultime notizie)

ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: INTENZIONI DI VOTO, IL PD E L'IPOTESI SCISSIONE (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Non solo intenzioni di voto negli ultimi sondaggi elettorali e politici. Gli Istituti di ricerca indagano infatti anche sulla situazione interna al Partito Democratico. Il Pd sta vivendo un momento di spaccatura con una parte che vorrebbe andare subito al voto e un'altra che al contrario voterebbe arrivare alla scadenza della Legislatura, nella primavera 2018. Inoltre nel Partito Democratico si ipotizza la scissione, anche se Massimo D’Alema ha smentito questa ipotesi puntando a un Congresso che segni comunque una discontinuità con il periodo a guida Matteo Renzi. Gli ultimi sondaggi elettorali e politici di Ixè, come riportato da Termometropolitico.it, hanno chiesto agli elettori del Pd una valutazione di una possibile scissione. Stando ai risultati di questa rilevazione, il 76% degli elettori dem non vorrebbe una scissione del Pd e per di più la maggioranza, l'86%, ha ancora fiducia in Matteo Renzi: il 42% invece ritiene che l'ex premier abbia concluso la sua esperienza

(clicca qui per leggere tutti i dati).

ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: REFERENDUM EURO IN ITALIA, ANDREBBE COSÌ (OGGI, 10 FEBBRAIO 2017) - Non solo elezioni, ma negli ultimi sondaggi elettorali e politici pubblicati da Euromedia Research in questi ultimi giorni si scopre come un tema importante ancora troppo al di fuori delle diatribe dei partiti italiani, ancora molto (troppo?) legati alle leadership interne. In questi sondaggi è stato chiesto agli elettori cosa intenderebbero votare qualora ci fosse anche in Italia un referendum per l’uscita o la permanenza del nostro Paese nella moneta unica dell’Euro. «Se fosse indetto un Referendum Euro, lei…» e a sorpresa, nonostante i vari problemi attivi da anni nel rapporto Roma-Bruxelles, la risposta è ancora filo-europeista. «Voterei a favore del ritorno alle vecchie lire», vede il 38% delle preferenze come risposta, mentre “voterei a favore del mantenimento dell’Euro” viene scelto dal 47%, ovvero dalla maggioranza degli italiani intervistati. Il 10% non andrebbe a votare, mentre il 5% ancora non si esprime: ora la domanda resta una e una sola, ci sarà davvero un referendum sull’Euro nei prossimi mesi qui in Italia?

