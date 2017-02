Virginia Raggi / Caos Roma, tutto nasce con le dimissioni Raineri: “fatta fuori dal Raggio Magico” (M5s news, oggi 10 febbraio 2017)

VIRGINIA RAGGI, ROMA: MONTINI SOSTITUISCE BERDINI? (M5S NEWS) - I casi di Salvatore Romeo e di Paolo Berdini, per Virginia Raggi si aggiungono a quelli molto pesanti in termini penali di Paola Muraro e soppiatto Raffaele Marra: la giunta M5s del Comune di Roma non vive giorni semplici con continui attacchi esterni e interni, dopo le 3 indagini a carico del sindaco che hanno oggettivamente scoperchiato una situazione di tensione in atto da mesi, ovvero dalle dimissioni del capo personale Carla Raineri. Proprio con quella uscita di scena nascono tutti i problemi in seno al Campidoglio: basta rileggere il memoriale della stessa dimissionaria Raineri per capire qualcosa di più degli schizofrenici fatti di questo inizio 2017. «Appena insediata in Campidoglio, il 29 luglio 2016, ho subito avvertito intorno a me una crescente ostilità. Ostilità sia perché occupavo una casella cui palesemente ambivano altri soggetti molto cari alla Raggi (Frongia, Romeo, Marra) sia perché, da subito, mi sono scontrata con la sindaco sulla procedura di nomina di Romeo, da me ritenuta assolutamente illegittima, e sulla indisponibilità di trattenere Marra nel Gabinetto. Mi sono quindi progressivamente trovata collocata (direi letteralmente schiacciata) tra Romeo e Marra. La sindaco, per limitare le mie prerogative, ha immediatamente concepito una Segreteria particolare, che era in realtà il “vero Gabinetto”, a capo del quale ha posto Romeo». Fa impressione a rileggere oggi quanto detto dalla Raineri, visto quanto capitato proprio a quel “raggio-magico”. Da ultimo il caso Paolo Berdini che con le sue parole durissime sulla giunta di cui fa parte ha assestato un colpo mica da ridere alla considerazione della Raggi all’interno del Movimento 5 Stelle, figuriamoci negli elettori romani. È notizia di ieri di un’apparizione semi-segreta del possibile successore all’assessorato Urbanistica al Campidoglio: si chiama Emanuele Montini, uomo fidato del vicesindaco Daniele Frongia e potrebbe diventare il nuovo assessore alla Urbanistica dopo le dimissioni di Berdini, respinte con riserva dalla Raggi. Le indiscrezioni dell’Ansa mostrano come il suo nome «rischia di creare ulteriori crepe all'interno del Movimento, già in difficoltà per tutti i passi falsi della Raggi e del suo staff. Coordinatore nazionale di Italia Nostra e capo del legislatico del gruppo M5S (e un passato di un certo peso all'interno della giunta Rutelli)». Crepe intano all’interno della Giunta stessa, con le verifiche al lavoro di Berdini, specie sullo stadio della Roma (altro tormentone in queste ultime settimane), che non sono piaciute ad alcuni membri dello staff di Virginia Raggi.

VIRGINIA RAGGI, ROMA: PARLA MURARO SUL CASO-BERDINI (M5S NEWS) - È un tiro incrociato ormai: Virginia Raggi e la sua giunta di nuovo sotto accusa, questa volta dalle parole dell’ex assessore Paola Muraro, responsabile con il suo avviso di garanzia di un lungo tira e molla in Campidoglio (e nelle opposizioni) per chi voleva le dimissioni dell’ex assessore all’Ambiente e chi invece la difendeva strenuamente. Alla fine, dopo l’arrivo effettivo dell’avviso di garanzia, la base del Movimento avrebbe prevalso facendo dimettere la Muraro, che oggi in qualche modo si toglie qualche sassolino. «È una guerra tra bande, non lavorano per Roma. Sono delusa ed amareggiata - aggiunge - non rivoterei Virginia. Resterei a casa», sono le prime parole della assessore dimissionaria dopo l’ennesimo caso che ha coinvolto la giunta M5s, con l’audio di Paolo Berdini. Nell’intervista al Messaggero la Muraro va anche oltre il caso Berdini: «sono cose che Berdini ha sempre detto, anche in giunta davanti a tutti. Pure di me parlò in quei toni, so che chiese le mie dimissioni se fossi stata indagata. Ma poi si è scusato. in questa giunta manca coerenza. Mancano soprattutto delle risposte a chi ha votato Cinquestelle. Prima avevamo un programma che era considerato come un vangelo, ora non mi sembra più così». Poi l’attacco finale al “Raggio Magico” con Marra, Frongia e Romeo, oltre ovviamente al sindaco Virginia Raggi: «Questo gruppetto di fedelissimi aveva fatto la campagna elettorale con la sindaca. Si erano creati rapporti effettivamente molto stretti. E la sindaca si è appoggiata a loro. Alla fine è stato un errore. Alla luce di questi fatti anche io non so più con chi ho parlato. Sa, a Roma si fa fatica a capire di chi ci si può fidare…». Sarebbero pi i vertici del Movimento 5 Stelle ad aver impedito alla Raggi di respingere anche le dimissioni della Muraro, riporta l’ex assessora ancora ai colleghi del Messaggero: arriveranno repliche ufficiali? (Niccolò Magnani)

