FRANCANTONIO GENOVESE/ Il parlamentare di Forza Italia torna libero: era stato condannato a 11 anni per inchiesta Corsi d'oro (oggi, 11 febbraio 2017)

FRANCANTONIO GENOVESE, TORNA LIBERO: IL LEGALE, "GIUSTIZIA TARDIVA" (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) -Francantonio Genovese deve tornare libero: lo ha deciso il Tribunale della Libertà di Messina, revocando la misura dell'obbligo di dimora al quale il parlamentare di Forza Italia era stato sottoposto nell'ambito di un'inchiesta su illeciti nella formazione riconosciuta come Corsi d'oro. A commentare la pronuncia dei giudici, è stato Nino Favazzo, legale di Genovese, che a lasicilia.it ha dichiarato:"Il tribunale, con motivazione pienamente condivisibile, ha tardivamente fatto giustizia di una misura cautelare che, già nell’aprile del 2016, la Suprema Corte di Cassazione aveva censurato, evidenziandone la mancanza dei presupposti, anche in considerazione della impossibilità di conciliare la stessa con l'esercizio del mandato parlamentare". L'avvocato del deputato forzista ha chiosato:"Una decisione giusta, dunque, che ha il solo torto di arrivare tardi".

FRANCANTONIO GENOVESE, TORNA LIBERO: ERA STATO CONDANNATO A 11 ANNI PER INCHIESTA CORSI D'ORO (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Francantonio Genovese, il parlamentare di Forza Italia condannato ad 11 anni di reclusione per truffa nell'ambito dell'inchiesta su illeciti nella formazione denominata Corsi d'oro, torna libero. A riportarlo è lasicilia.it, secondo cui il Tribunale della Libertà di Messina, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha accolto la richiesta dei legali dell'ex segretario del Pd siciliano revocando la misura dell'obbligo di dimora cui Genovese era stato sottoposto il 25 novembre 2015 in seguito alla revoca degli arresti domiciliari. Genovese, come riportato da Il Giornale, era stato condannato il 23 gennaio scorso dalla Prima sezione penale dello stesso Tribunale di Messina, riunitosi in camera di consiglio. Il deputato potrà dunque tornare a svolgere a pieno titolo le sue attività da parlamentare di Forza Italia alla Camera dei Deputati.

