SCENARIO/ Formica: Gentiloni ora scelga tra Londra e Berlino

Rino Formica vede le cose con distacco. E' il suo pregio e l'analisi va più lontano. Per l'ex ministro socialista, Renzi non è in grado di sfiduciare il governo perché i giochi che contano si svolgono ormai altrove. E Gentiloni potrebbe averlo capito di più e meglio del segretario fiorentino.

Renzi ha detto a Padoan che la manovra aggiuntiva non serve. E' l'inizio di una campagna contro il governo per mandare a casa Gentiloni?

Renzi non è in condizione di farlo. Assistiamo a un dibattito che esprime atteggiamenti contingenti, schieramenti e contro-schieramenti improvvisati di forze, tatticismi all'insegna dell'incertezza e dell'assenza di visione politica. Difficile dare a tutto questo un valore razionale.

E che cosa avrebbe invece valore razionale, Formica?

La sentenza della Corte costituzionale ha recepito al suo interno l'orientamento della massima istituzione italiana, vale a dire la presidenza della Repubblica, a fissare il criterio dell'omogeneità delle leggi elettorali. Con ciò ha stabilito un principio forte, quello della pari dignità e dei pari compiti di Camera e Senato.

Quindi?

La Corte ha dettato l'agenda politica del 2017. Insieme alla legge elettorale, che non deve contrastare la formazione di maggioranze dello stesso orientamento politico, si pone un problema: l'aggiustamento dei regolamenti interni delle camere per accelerare il processo formativo delle leggi.

Intanto si stanno muovendo le pedine di quella che assomiglia a una grande campagna elettorale europea. Merkel e Draghi si sono alleati per per contenere i populismi continentali.

Quella del fronte europeista contro il cosiddetto schieramento populistico è una semplificazione contingente e poco adatta alla realtà. Quest'ultimo è troppo variegato per essere racchiuso sotto una sola etichetta. C'è l'anti-sistema, ma anche l'opposizione alla trasformazione dell'Europa in un'entità politica: sono cose diverse.

Come sarà questo 2017?

Un anno di riflessione per vedere quello che avverrà nelle elezioni francesi e tedesche, ma soprattutto per capire bene come evolverà la politica estera degli Usa.

Trump ha mostrato le sue carte molto rapidamente. Perché?

Perché deve fare una cernita tra ciò che va subito scartato e ciò che va approfondito, sia da parte dell'opinione pubblica americana sia delle resistenze presenti nel mondo. Mettendo sul tavolo tutti gli argomenti, può misurare qual è la forza delle reazioni avverse.

Il presidente americano ha detto che l'euro è uno strumento al servizio della politica economica tedesca. Una dichiarazione che, unita alla svolta di Trump, esprime un chiaro programma, non trova?

E' uno sviluppo che dipende molto dall'Europa. Come ha risposto la Germania all'insinuazione di Trump, che tale non è perché è un discorso che in realtà si fa da anni? Con l'architettura di una Europa a più velocità. Ci saranno probabilmente due aree di integrazione economica e due aree monetarie.

E chi decide chi sta dove?