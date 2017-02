SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI / Oggi 11 febbraio 2017: gli italiani chiedono elezioni anticipate (Ultime notizie)

ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: GLI ITALIANI CHIEDONO IL VOTO ANTICIPATO (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - E' in carica da circa due mesi il nuovo governo ma, secondo gli ultimi sondaggi elettorali e politici, gli italiani vogliono già mandarlo a casa. E' questo infatti uno dei risultati della rilevazione condotta da Index Research per il programma di La7 Piazza Pulita lo scorso 2 febbraio. Il governo Gentiloni è succeduto a quello guidato da Matteo Renzi dopo che l'ex premier si è dimesso, a inizio dicembre scorso, in seguito all'esito negativo del voto per il referendum costituzionale. La scadenza naturale della Legislatura sarebbe nella primavera 2018 ma la maggioranza degli italiani non vorrebbe arrivare a questa data bensì vorrebbe andare al voto quest'anno, già prima dell'estate. Questi ultimi sondaggi elettorali e politici hanno posto proprio questa domanda al campione di elettori e il 49,8% ha risposto che si dovrebbe andare ad elezioni anticipate a giugno. Il 38,6% ritiene invece che l'Esecutivo guidato da Paolo Gentiloni dovrebbe arrivare alla scadenza della legislatura nel 2018. Infine c'è un 11,6% di elettori che non ha un'opinione a riguardo e non dà alcuna risposta.

ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: GLI ITALIANI NON VOGLIONO USCIRE DALL'EURO (OGGI, 11 FEBBRAIO 2017) - Gli ultimi sondaggi elettorali e politici non si occupano solo di elezioni. La rilevazione effettuata lo scorso 1 febbraio da Euromedia Eumetra Monterosa per il quotidiano Il Giornale prende infatti in considerazione l'Europa e l'Euro. In questo sondaggio è stata chiesta l'opinione degli italiani in merito a una possibile uscita dell'Italia dall'Euro. Alcuni sostengono che l’Italia dovrebbe uscire dall’ Euro, perché ciò permetterebbe più libertà alle nostre decisioni economiche, altri, invece, sono del parere opposto e ritengono che l’Italia debba rimanere nell’ Euro perché questo ci garantisce stabilità e che un’uscita sarebbe negativa dal punto di vista economico. Al campione di elettori è stato chiesto di indicare con quale di queste due affermazioni è più d’accordo. E in base ai risultati di questi ultimi sondaggi elettorali e politici, la maggioranza degli italiani, il 53%, si è detta d'accordo con chi ritiene l’Italia debba rimanere nell’ Euro per garantirci stabilità ed evitare conseguenze negative dal punto di vista economico. Il 42% degli italiani ritiene invece che l’Italia dovrebbe uscire dall’ Euro per consentirci maggiore libertà nelle nostre decisioni economiche.

