SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI / Oggi 12 febbraio 2017: Pd e M5s in calo (Ultime notizie)

ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: CALANO PD E M5S (OGGI, 12 FEBBRAIO 2017) - Sono in calo, secondo gli ultimi sondaggi politici ed elettorali, le preferenze degli italiani per i primi due partiti italiani, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. E' questo infatti il risultato della rilevazione effettuata dall'Istituto di ricerche Ixè per la trasmissione Agorà in onda su Rai 3, così come riportato da Termometropolitico.it. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle fanno infatti registrare, rispetto a una settimana fa, una diminuzione delle percentuali di intenzioni di voto espresse dagli elettori intervistati. In base ai dati di questi sondaggi politici ed elettorali il Pd raccoglie il 31% delle preferenze degli elettori e fa registrare una lieve flessione, dello 0,1%, rispetto a una settimana prima quando aveva raccolto il 31,1%. Più consistente invece il calo registrato dal Movimento 5 stelle, che perde forse consensi per i problemi che stanno affliggendo il Comune di Roma e il sindaco grillino Virginia Raggi. Il M5s, secondo questi ultimi sondaggi politici ed elettorali, perde infatti il 2,3% passando in sette giorni dal 29,9% al 27,6%.

ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: LEGGE ELETTORALE, ITALIANI DISILLUSI (OGGI, 12 FEBBRAIO 2017) - I sondaggi politici ed elettorali non prendono in considerazione solo le intenzioni di voto degli elettori nei confronti dei vari partiti. L'Istituto Index Research, nell'ultima rilevazione effettuata per il programma di La7 Piazza Pulita, ha sondato l'opinione degli italiani sull'attuale legge elettorale e sull'ipotesi di eventuali elezioni anticipate. Al campione di elettori è stato chiesto se, con queste condizioni, l'Italia potrebbe avere un 'governo utile'. La risposta negativa degli italiani è stata netta. Per il 40,3% "il Parlamento sarà fatto ancora da nominati" e per il 38,1% "l'attuale legge elettorale non consentirà la governabilità, sarà il caos". Solo il 12,7% degli elettori intervistati da questi sondaggi politici ed elettorali ritiene che "dopo tanto tempo è ora che si vada al voto per avere un governo deciso dai cittadini". Infine l'8,9% non dichiara alcuna opinione in merito. Nonostante questo la maggioranza degli italiani, il 49,8%, vorrebbe andare al voto il prossimo giugno contro il 38,6% che ritiene invece che non si debbano tenere elezioni anticipate ma si debba arrivare alla scadenza della legislatura nel 2018.

