Direzione nazionale Pd / Diretta streaming video, dimissioni Renzi e Congresso ‘subito’? (Oggi, 13 febbraio 2017)

DIREZIONE NAZIONALE PD, DIRETTA STREAMING VIDEO: DIMISSIONI RENZI O BOUTADE? (ULTIME NOTIZIE) - Oggi è la grande giornata della Direzione Nazionale del Pd dove il partito Democratico dovrà sciogliere tutti gli ultimi nodi su temi decisivi, in quanto primo partito di maggioranza del Governo: elezioni anticipate o fine legislatura, legge elettorale, ma soprattutto leadership interna. Ed è proprio su questo punto che il Pd si è spaccato una volta di più in queste ultime ore della vigilia, con le indiscrezioni su possibili dimissioni del segretario Matteo Renzi per poter dar via così subito al Congresso (i termini tecnici stabiliti per lo statuto danno comunque almeno 4 mesi dal giorno dell’indizione fino all’effettivo Congresso Nazionale). «Ancora una volta diversi quotidiani attribuiscono al segretario del partito democratico dichiaraziomi e virgolettati che non ha mai fatto, nè reso ai giornali. Virgolettati, dunque, che sono smentiti. Come è noto, Renzi interverrà e parlerà domani nella direzione del Pd», diffusa la nota ufficiale del Pd dopo le correnti che davano Renzi vicino all’addio per poter sorprendere una volta di più la minoranza del suo partito. Il governatore toscano Enrico Rossi indica come ci si dovrebbe arrivare al Congresso: "Renzi dia le dimissioni, come ha annunciato di dare, come ha già fatto Bersani, poi una segreteria di garanzia come quella di Epifani che ci porti a fare il congresso e a discutere sulla linea politica”. Al momento però Renzi non ha detto nulla, anzi ha mandato avanti il suo fedelissimo, nonché vicesegretario dem, Lorenzo Guerini: «Finiamola con polemiche inutili che non fanno bene al Pd, si è superato il livello di guardia. si terrà una direzione in cui il segretario dirà in modo chiaro la prospettiva che intende proporre al partito e al Paese. Da lì, dalla proposta che verrà avanzata ognuno, mi auguro, assumerà responsabilmente una posizione chiara. A dicembre ci è stato chiesto di non fare subito il congresso, poi no elezioni senza congresso, poi no alle primarie, poi sì al congresso ma non "troppo anticipato". Ora spunta la segreteria di garanzia. A tutti vorrei rispondere così: se si anticipa il congresso lo si anticipa davvero, senza formule fantasiose, ma con le procedure e la strada indicata dallo statuto e cioè convenzioni nei circoli e poi elezione del segretario con primarie aperte. Punto».

DIREZIONE NAZIONALE PD, DIRETTA STREAMING VIDEO OGGI 13 FEBBRAIO 2017 - La Direzione nazionale del Partito Democratico si riunisce oggi lunedì 13: l'appuntamento è a partire dalle ore 14.30 presso il centro congressi ‘Roma Eventi’. I lavori della Direzione nazionale Pd si svolgeranno, come sempre, a porte chiuse. Saranno però trasmessi in diretta streaming video sul sito del Partito Democratico, www.partitodemocratico.it, su www.unita.tv e sulla pagina Facebook del Pd. Sarà l'occasione per arrivare a un chiarimento all'interno del Partito? Sulle polemiche interne al Pd, nella sua Enews di lunedì scorso 6 febbraio, Matteo Renzi ha chiarito: "Siamo pronti a qualsiasi confronto pubblico e democratico che sia rispettoso delle regole e dello Statuto interno. Accettare le regole e il risultato di un congresso o delle primarie è il primo passo per rispettare una comunità; e come ci insegna la storia anche recente, non sempre è accaduto. Di tutto questo discuteremo lunedì 13 febbraio nella direzione già convocata". L'ex premier ha sottolineato poi di aver chiesto alla presidenza del partito di allargare gli inviti alla Direzione nazionale del Pd anche a tutti i parlamentari e tutti i segretari provinciali: "Almeno ci parliamo chiaramente, in faccia, di tutto. Rigorosamente in streaming, sia chiaro. Ma fino ad allora occupiamoci dei problemi veri, non delle risse interne".

DIREZIONE NAZIONALE PD, DIRETTA STREAMING VIDEO OGGI 13 FEBBRAIO 2017: RISCHIO SCISSIONE? - Chiede un "confronto di sostanza" Roberto Speranza all'interno del Partito Democratico che oggi si riunisce nella Direzione Nazionale. Il leader della minoranza Dem, in un'intervista a La Repubblica sabato scorso, ha infatti sottolineato che con un congresso lampo per andare al voto a giugno resterebbe il rischio scissione all'interno del partito: "il Pd non sarebbe più il Pd. Sarebbe come far finta che non esistono tanti nosri elettori che non sono rappresentati e si sentono già fuori dal Pd. In questo caso la situazione non sarà più recuperabile". Speranza chiede "un congresso vero", non "una sfida tra figurine Panini con le faccine di Renzi o Speranza. Dobbiamo riempire questo appuntamento di sostanza". Dunque per il leader della minoranza Dem "va avviata la macchina nel modo più opportuno" per poi "valutare i tempi secondo lo schema che abbiamo in mente: non è irrilevante immaginare una legge elettorale con le coalizioni o con un meccanismo diverso". E c'è anche da tener conto dell' "l'improvvisazione" nel Pd di chi "passa dalla legge più maggioritaria del mondo al meccanismo più proporzionale possibile".

