SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI / Sondaggi Winpoll, liste D’Alema e Pisapia, subito un 10% alle urne (Ultime notizie oggi 13 febbraio 2017)

ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: QUANTO VALGONO LE LISTE D’ALEMA E PISAPIA (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - I sondaggi elettorali sono scatenati per provare a capire verso quali scenari andremo ad orientarci nei prossimi mesi di inevitabili campagne elettorali; ebbene, nell’ultimo periodo sono nate/potrebbero nascere nuove liste politiche che in maniera diversa tra loro potrebbero cambiare qualche carta in tavola nel mondo della sinistra alternativa al Pd. Sono Massimo D’Alema, con la minaccia di scissione dal Pd e Giuliano Pisapia, con la sua corrente di Riformisti di sinistra i possibili “nuovi” volti della politica italiana in vista del ritorno alle urne. Le intenzioni di voto registrate dai sondaggi di - Scenari Politici vedono subito qualche novità interessante, con il Pd che resta davanti ma con calo vistoso, così come i Cinque Stelle. Ecco i risultati nel dettaglio: se ci fossero oggi le elezioni, il Partito Democratico senza parte della minoranza “fuggita” con D’Alema prenderebbe il 25,7%, davanti al M5s al 24,1%; centro destra pressoché pari alla norma, con Lega Nord al 12,9%, Forza Italia al 13,1% e Fratelli d’Italia al 4,5%. Ed ecco la novità: Sinistra Italiana si vede spolpata, al 1,8%, visto che la possibile lista D’Alema prenderebbe il 5,8% e quella di Giuliano Pisapia otterrebbe invece un 4,3%. Una fetta interessante che potrebbe segnare e non poco le alleanze e i possibili futuri accordi elettorali.

ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: MAGGIORANZA E SEGGI ALLA CAMERA (OGGI, 13 FEBBRAIO 2017) - Negli ultimi sondaggi politici prodotti da Emg Acqua si scopre come se le elezioni arrivassero oggi, la situazione domani mattina nel conteggio dei seggi alla Camera sarebbe del tutto “drammatica”, ovviamente a livello politico. Con il “doppio” Consultellum infatti non si produrrebbero reali maggioranze con i partiti attualmente in lizza per candidarsi alle urne: il Pd infatti “vincerebbe” ma senza una maggioranza che garantisca i numeri minimi alla Camera. Stando infatti ai sondaggi politici collegati all’attuale sistema di legge elettorale, il partito di Renzi prenderebbe 201 seggi, 180 andrebbero al Movimento 5 Stelle e 86 alla Lega Nord (battuti dunque Forza Italia e gli altri di destra). Berlusconi rimane a 79 seggi, Fratelli d’Italia a 29 e Sinistra Italiana batterebbe di un solo seggio Ncd, 22 a 21. La maggioranza andrebbe a questo punto ricercata ben oltre i semplici partiti, ma con accordi elettorali, alleanze che possano garantire minimamente una stabilità governativa. Il tutto ovviamente in attesa di una ridefinizone possibile della legge elettorale; passerà da quei risultati la possibilità o meno di vedere questa situazione elettorale qualora arrivassero vere elezioni.

