LUIGI DI MAIO HA MENTITO / M5s Roma, caso Raggi: fu garante di Raffaele Marra, “è un servitore dello stato” (oggi, 14 febbraio 2017)

LUIGI DI MAIO HA MENTITO, M5S ROMA: FU GARANTE DI RAFFALE MARRA (ULTIME NOTIZIE) - Grossi guai, ancora per il M5s a Roma ma questa volta per Luigi Di Maio: secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da Repubblica questa mattina, ci sarebbero le prove che il giovane leader grillino avrebbe mentito sul caso Marra che sta inguaiando ormai mezzo Campidoglio a Cinque Stelle. Pare infatti che non sia vero quanto riferito da Di Maio nella celebre intervista a In mezz’ora da Lucia Annunziata dove affermava appena scoppiato il caso Marra - il braccio destro di Virginia Raggi detenuto a ormai due mesi in carcere con l’accusa di corruzione - che il 6 luglio 2016 incontrò l’ex capo del personale in Campidoglio per cacciarlo, salvato solo dall’ostinazione della sindaca a volersi fidare di lui. Secondo Carlo Bonini dunque la prova della falsità politica di Di Mano arriverebbe proprio con altre chat, come del resto già capitato per il sindaco Raggi, Marra, Frongia e Romeo, i protagonisti della chat “quattro amici al bar”. «Non è vero che fu l'ostinazione della sindaca Virginia Raggi a impedirne l'allontanamento. E' vero piuttosto il contrario. Perché, ancora il 10 agosto 2016, oltre un mese dopo il loro incontro e nel pieno dello scontro interno al minidirettorio che ne chiedeva la testa, Di Maio sollecitava Marra a resistere perché "servitore dello Stato”», scrive Bonini presentando le chat dello “scandalo” che sono al momento in possesso dei magistrati di Roma.

LUIGI DI MAIO HA MENTITO, M5S ROMA: LE CHAT DELLA DISCORDIA (ULTIME NOTIZIE) - Luigi Di Maio ha sempre sostenuto che su Raffale Marra ci furono forti discussioni all’interno del Movimento 5 Stelle, con il mini direttorio e lui stesso che non volevano l’assunzione di Marra, ma che invece fu Virginia Raggi a garantire per lui. Con questo nuovo materiale pubblicato oggi da Repubblica pare invece il contrario, con Di Maio che sarebbe il primo vero “garante” dell’uomo accusato di corruzione e con altre indagini a suo carico sull’attuale amministrazione romana. Le chat sono due in particolare, entrambe datate 10 agosto 2016 e custodite nella memoria dello smartphone di Raffaele Marra sequestrato al momento del suo arresto. Ecco la prima: «Vorrei anche ricordarti che ho manifestato la mia disponibilità a riprendere l'aspettativa sin dal giorno in cui ho incontrato il vice presidente Di Maio a cui manifestai la mia disponibilità a presentare l'istanza qualora non fossi stato in grado di convincerlo, carte alla mano, sulla mia assoluta correttezza morale e professionale. L'incontro, come sai, andò molto bene, tanto che lui mi disse di farmi dare da te i suoi numeri personali. Cosa che per correttezza non ho mai fatto. Pensavo che quell'incontro potesse rappresentare un punto di svolta. Evidentemente mi sbagliavo», scrive Marra alla Raggi. Ma è la risposta che la Raggi che confermerebbe la menzogna politica del giovane leader fidato di Beppe Grillo: il sindaco di Roma, per rassicurare Marra, gli gira il messaggio dello stesso Di Maio che diventerà un caso politico nei prossimi giorni. «Quanto alle ragioni di Marra, lui non si senta umiliato. E' un servitore dello Stato. Sui miei, il Movimento fa accertamenti ogni mese. L'importante è non trovare nulla». (Niccolò Magnani)

