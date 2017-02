MANI PULITE?/ Se qualcuno celebra ancora chi ha distrutto l'Italia

E' appena terminato il Festival di Sanremo e il Corriere della Sera vuole sempre fare notizia per battere i concorrenti, cercando di guadagnare (purtroppo sinora invano) le copie perdute in questi anni sfortunati, nonostante le intuizioni di Luca Cordero di Montezemolo e di Paolo Mieli con La casta, il bestseller, compilato da due "bravi" manzoniani, che ha regalato l'irruzione definitiva in politica di un comico e dei suoi partners.

Adesso che è passato un decennio, ma la copie calano sempre e Sanremo è finito, qualcuno ha ritenuto che ci voleva qualche cosa di forte e innovativo. Ed ecco che compare una pagina intera di intervista a Piercamillo Davigo, il presidente dell'Anm (Associazione nazionale magistrati), presentato come uno degli "eroi" dell'operazione "Mani pulite", un vero leader. E' noto, del resto, che in Italia il presidente dell'Anm è un personaggio quasi da "Casa bianca" o da "Whitehall", la residenza dei sovrani inglesi nel Cinque e Seicento. Il paragone, si sa, è improprio, per una democrazia rampante e antica come quella italiana, rispetto alle decadenti e superate democrazie anglosassoni (si fa per dire). Là si pensa ancora al "check and balance" contro il governo, mentre qui la politica riesce, solo in poche occasioni, a essere "check and balance" contro la magistratura.

Precisati schematicamente i concetti base della democrazia all'italiana, veniamo al Davigo-pensiero, a venticinque anni dalla grande "purga" contro i corrotti in politica e alla ripulitura (per la verità è sparita) della classe dirigente italiana. Davigo che era un pubblico ministero e che ora è giudice di Cassazione (in Italia ci sono anche questi salti, perché il pm è un magistrato a tutto tondo completamente indipendente) è al solito l'esatto contrario del personaggio animato da "un'allegria sfrenata". Dice di fila, subito, per dettare l'agenda dell'intervista: "E' drammatico quanto poco sia cambiata la situazione e quanto sulla corruzione peggiori la deriva dell'Italia nel panorama internazionale"; "A livelli diversi, finalità e modalità diverse, è un Paese che sta morendo. C'è sfiducia, la gente non va più a votare, espatria". "Bisogna cominciare dalla scuola"; "L'effetto domino non fu innescato da un sussulto di coscienza civile, ma dal fatto che erano finiti i soldi". Solo questo incipit tambureggiante fa titolare al giornale di via Solferino: "A 25 anni da Mani pulite l'Italia è ancora più corrotta". Insomma i soci di quello che fu chiamato, vero o non vero, il "golpe mediatico-giudiziario" fanno l'analisi della sconfitta, senza naturalmente alcuna autocritica.

Forse Davigo è anche un po' depresso e per questo così scorato. Forse cerca di dimenticare di dire che alla commemorazione delle "nozze d'argento" di Mani pulite c'erano circa quattro gatti che hanno dovuto ascoltare lui e l'amico, "eroe" per eccellenza, poi controverso politico, Antonio Di Pietro.