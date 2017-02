SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI / Sondaggi Ixè: Pd avanti, ma con l’incognita scissione (Ultime notizie oggi 14 febbraio 2017)

ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: CAOS PD, RISCHIO SCISSIONE? (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Periodo di difficile lettura politica, con i sondaggi che provano a concentrarsi sulle intenzioni di voto, anche se restano aperti praticamente tutti i nodi principali delle leadership interne ai partiti italiani. Pd, Centrodestra, Movimento 5 Stelle, sono fronti tutt’altro che sereni, per motivi svariati, ma che contribuiscono in generale ad una instabilità politica assai evidente. Secondo i sondaggi elettorali prodotti da Istituto Ixè, l’intenzione degli italiani è quella di premiare ancora una volta il Pd come primo partito nel Paese, ma con i rischio forte di scissione dietro l’angolo che spaventa i vertici (come potete vedere nel sondaggio riportato qui sotto). I risultati del sondaggio sono chiari, la governabilità un po’ meno: Pd in testa con il 31% dei voti, Movimento 5 Stelle ancora attardati con il 27,6%, il centrodestra invece con i singoli partiti separati raccoglie il 12,5% con Forza Italia, 13,3% alla Lega Nord e al 4,1% con Fratelli d’Italia. Gli altri partiti invece restano con “le briciole”: Sinistra Italiana al 3,4%, Ncd al 2,6% e Udc allo 0,7%. Risultati chiari, cosa potrebbe accadere dopo le prossime Elezioni, ecco per questo forse neanche una palla di cristallo potrebbe risolvere tutti i dubbi e i “misteri” aperti…

ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: CAOS PD, RISCHIO SCISSIONE? (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Non solo intenzioni di voto negli ultimi sondaggi elettorali e politici. Gli Istituti di ricerca indagano infatti anche sulla situazione interna al Partito Democratico. Il Pd sta vivendo un momento di spaccatura con una parte che vorrebbe andare subito al voto e un'altra che al contrario voterebbe arrivare alla scadenza della Legislatura, nella primavera 2018. Inoltre nel Partito Democratico si ipotizza la scissione, anche se Massimo D’Alema ha smentito questa ipotesi puntando a un Congresso che segni comunque una discontinuità con il periodo a guida Matteo Renzi. Gli ultimi sondaggi elettorali e politici di Ixè, come riportato da Termometropolitico.it, hanno chiesto agli elettori del Pd una valutazione di una possibile scissione. Stando ai risultati di questa rilevazione, il 76% degli elettori dem non vorrebbe una scissione del Pd e per di più la maggioranza, l'86%, ha ancora fiducia in Matteo Renzi: il 42% invece ritiene che l'ex premier abbia concluso la sua esperienza. La giornata di ieri ha visto la Direzione Nazionale del Partito democratico convocare assemblea che darà i termini e la data del prossimo Congresso: la scissione della minoranza avverrà durante il prossimo Congresso o Renzi riusciti a ricucire con le varie minoranze?

