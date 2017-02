SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI / Sondaggi Emg: Pd in leggera crescita (Ultime notizie oggi 15 febbraio 2017)

ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: IL PD FA SEGNARE UNA LEGGERA CRESCITA (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Gli ultimi sondaggi politici ed elettorali effettuati da Emg fanno registrare una leggera crescita del Partito Democratico rispetto a sette giorni prima. Emg Acqua ha realizzato il sondaggio dal 10 al 12 febbraio scorso per La7. Secondo i dati raccolti il Pd raccoglierebbe il 30.8% delle preferenze degli elettori se si votasse oggi: in crescita dello 0,3% rispetto al 20,5% delle intenzioni di voto espresse la settimana scorsa. Il Movimento 5 Stelle, al secondo posto, resta praticamente stabile in base ai risultati di questi sondaggi politici ed elettorali e pare quindi che non subisca contraccolpi dalle vicende del Comune di Roma e del sindaco Virginia Raggi. Il M5s raccoglierebbe infatti il 28.2% delle preferenze degli elettori (una settimana prima era il 28,1%). Il vantaggio però del Pd nei confronti del M5s si allargherebbe ora, alla luce dei dati di questi sondaggi, al 2,6%. Per quanto riguarda gli altri partiti segnalato un calo di quelli del Centrodestra, soprattutto della Lega Nord che passa dal 13,5% al 13,1% e NCD che passa dal 3,3% al 3,0%. In aumento invece i consenti per Sinistra Italiana che passa dal 3,4% al 3,8%. Gli altri partiti fanno registrare, secondo questi sondaggi politici ed elettorali le seguenti percentuali: Forza Italia stabile al 12.1% e Fratelli d’Italia – An al 4.7%, in crescita dello 0,1%.

ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: LA FIDUCIA NEI LEADER (OGGI, 15 FEBBRAIO 2017) - Non solo intenzioni di voto negli ultimi sondaggi politici ed elettorali. L'Istituto Ixè ha infatti condotto una rilevazione per monitorare la fiducia degli italiani nei leader politici. Secondo i dati di questi sondaggi, che sono stati effettuati per il programma di Rai 3 Agorà dal 6 all'8 febbraio scorso, il leader politico che raccoglie la maggiore fiducia da parte degli elettori è il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. Nei confronti del premier il 33% degli italiani intervistati ha infatti espresso molta + abbastanza fiducia. A seguire gli altri leader. L'ex premier Matteo Renzi arriva al secondo posto con il 30% delle preferenze espresse. Poi a pari merito in questa classifica si piazzano il leader della Lega Nord Matteo Salvini e la leader di Fratelli D'Italia Giorgia Meloni con il 23%. Seguono, secondo i dati di questi ultimi sondaggi politici ed elettorali Luigi Di Maio, il vicepresidente della Camera dei deputati, con il 18%, il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo con il 17%. Infine il 16% degli italiani esprime molta + abbastanza fiducia nell'ex cavalieri Silvio Berlusconi.

