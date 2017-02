VIRGINIA RAGGI / Caso Di Maio e ‘dimissioni irrevocabili’ di Berdini: la giunta in bilico? (M5s Roma, oggi 15 febbraio 2017)

VIRGINIA RAGGI, ROMA: BERDINI, “SONO DIMISSIONI IRREVOCABILI” (M5S NEWS) - L’ennesima svolta clamorosa sulla giunta di Virginia Raggi arriva in serata, quando dopo l’incontro in Campidoglio sullo stadio della Roma - tra l’altro positivo, con le parti che sembrano essere arrivate ad un accordo semi-definitivo - dove non si era presentato, Paolo Berdini ha annunciato le sue dimissioni irrevocabili. Dopo averle già presentate la scorsa settimana per via dell’audio in cui accusava la Raggi di essere amante di Romeo e di essere del tutto inadeguata al ruolo che ricopre, ora arrivano in maniera definitiva e con lo scontro totale rispetto alla sindaca M5s. «Le mie dimissioni sono ora irrevocabili. Era mia intenzione servire la città mettendo a disposizione competenze e idee. Prendo atto che sono venute a mancare le condizioni per poter proseguire il mio lavoro». L’ex assessore all’Urbanistica a muso duro contro la linea grillina sui temi del suo assessorato, con l’evidente fastidio per l’estromissione dalle mansioni in Campidoglio e la mancanza di fiducia dimostrata dalla ricerca di un sostituto subito dopo il congelamento temporaneo delle sue dimissioni. «Mentre le periferie sprofondano in degrado senza fine e aumenta l'emergenza abitativa - spiega Berdini nella nota - l'unica preoccupazione sembra essere lo stadio della Roma. Dovevamo riportare la città nella piena legalità e trasparenza delle decisioni urbanistiche, invece si continua sulla strada dell'urbanistica contrattata, che come è noto, ha provocato immensi danni a Roma». Il commento della sindaca arriva in serata ed è di quelli piccati: «Adesso basta. Abbiamo anche sorvolato su pettegolezzi da bar. Prendiamo atto che l'assessore preferisce fare polemiche, piuttosto che lavorare. Noi andiamo avanti». Ma se ne va un altro membro della giunta M5s che nella settimana in cui si vedranno gli interrogatori di Romeo e Marra rischia davvero di non uscire tanto presto dal vortice in cui si è cacciata...

VIRGINIA RAGGI, ROMA: DI MAIO E LE CHAT SU MARRA (M5S NEWS) - Una giornata campale quella di ieri per Virginia Raggi e per il Movimento 5 Stelle a Roma: in mattinata su Repubblica sono state pubblicate due chat presenti sul cellulare di Raffaele Marra, sequestrato dopo l’arresto 50 giorni fa, che “incastrerebbero” Di Maio, da sempre pubblicamente contro la scelta di Virginia di prendere Marra nella squadra del Campidoglio. «Non è vero che fu l'ostinazione della sindaca Virginia Raggi a impedirne l'allontanamento. E' vero piuttosto il contrario. Perché, ancora il 10 agosto 2016, oltre un mese dopo il loro incontro e nel pieno dello scontro interno al minidirettorio che ne chiedeva la testa, Di Maio sollecitava Marra a resistere perché "servitore dello Stato”», scrive il collega di Repubblica, Carlo Bonini, presentando le due chat contenute nel cellulare di Raffaele marra, sequestrato dopo l’arresto per corruzione. Luigi Di Maio ha voluto replicare su Facebook nel pomeriggio a tutte le accuse ricevute sulle famose chat. «Chiedo ufficialmente le scuse con i direttori e la chiudiamo qui ormai ho raggiunto il mio limite. I direttori da che parte stanno? Da parte dell'informazione o da parte di qualche partito che vuole fermarci? Noi siamo gli unici che possiamo arrivare al 40% ma chiedo a tutti i giornalisti onesti di starci vicino, perché ne abbiamo bisogno, ormai la misura è colma». Un attacco politico, la vede così il giovane leader M5s, ma uno dei quotidiani direttamente citati da Di Maio come responsabile di giornalismo killer, non ci sta: ecco la replica, punto per punto di Repubblica. «Quello esaminato dall’Ansa e utilizzato da Beppe Grillo nel suo blog è il testo dei messaggi scambiati tra Luigi Di Maio e Virginia Raggi il 10 agosto. Quello pubblicato da Repubblica invece è il testo dei messaggi presenti nella memoria del telefonino di Raffaele Marra: si tratta della selezione delle frasi di Di Maio che Virginia Raggi ha inoltrato a Marra. Si tratta del testo conservato nella memoria del cellulare sequestrato a Raffaele Marra al momento dell'arresto e agli atti dell'inchiesta». Interessante anche il passaggio sul “servitore dello stato” visto che secondo Di Maio e Grillo il riferimento è al lavoro nella Finanza dell’allora capo del personale Marra, mentre Repubblica e Carlo Bonini replicano. «Il blog di Grillo spiega la definizione di "servitore dello Stato" con cui Di Maio indica Marra con "il fatto che Marra era della Guardia di Finanza". Va ricordato che Marra ha lasciato la Guardia di Finanza da più di dieci anni». (Niccolò Magnani)

