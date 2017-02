MILLEPROROGHE: DECRETO NEWS, LE NOVITÀ. STAMATTINA ESAME AL SENATO DEL MAXIEMENDAMENTO (ULTIME NOTIZIE, OGGI 16 FEBBRAIO 2017) - L'esame al Senato del maxiemendamento al decreto Milleproroghe è slittato a oggi: ieri non è pervenuto alla presidenza di Palazzo Madama, perché è stato vagliato dalla Ragioneria generale dello Stato. Il presidente Pietro Grasso ha quindi rinviato l'esame a questa mattina, alle 9.30. Il governo ha comunque preannunciato la richiesta di fiducia sul testo. La seconda lettura alla Camera dovrà avvenire necessariamente entro il 28 febbraio. Sono comunque molte le novità: sono state approvate, infatti, 96 proposte emendabile rispetto al testo presentato a dicembre. Nel decreto Milleproroghe è stato inserito un emendamento che fa slittare al 31 dicembre di quest'anno il termine per la trasmissione dei rendiconti relativi agli anni 2013, 2014 e 2015. Niente multe, dunque, per i politici, che erano tenuti al pagamento di 200mila euro se non trasmettevano entro il 15 giugno di ogni anno il rendiconto dell'esercizio, la relazione della società di revisione con il giudizio sul rendiconto e il verbale con l'approvazione dello stesso dall'apposito organo del partito.

MILLEPROROGHE: DECRETO NEWS, LE NOVITÀ E GLI EMENDAMENTI (ULTIME NOTIZIE, OGGI 16 FEBBRAIO 2017) - Il decreto Milleproroghe non cancella il sussidio di disoccupazione per i precari assunti con contratto di collaborazione: sono stati trovati i soldi per prorogare fino a giugno la Dis-Coll, per la quale non sembravano inizialmente esserci risorse. Slitta, invece, a fine 2018 l'applicazione della direttiva Bolkenstein per le licenze dei venditori ambulanti, che dovrebbero essere messe all'asta stando alle nuove regole europee. Semplificazione fiscale, invece, per Irap e Ires: le regole sul calcolo vengono raccordate ai principi contabili per la redazione dei bilanci entrati in vigore nel 2016. Il decreto Milleproroghe propone delle novità anche per quanto riguarda il pubblico impiego: prorogato il contratto a termine dei ricercatori precari dell'Istat, che rimarranno in servizio fino a quando non verranno banditi i nuovi concorsi. Il termine per bandirli è stato spostato al 31 dicembre di quest'anno.

