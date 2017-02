SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI / Sondaggi Ixè: Raggi deve restare in carica ma Di Maio... (Ultime notizie oggi 16 febbraio 2017)

ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: IL CASO RAGGI (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - Gli ultimi sondaggi elettorali e politici indagano non solo sulle intenzioni di voto degli italiani alle prossime elezioni politiche. Oggetto delle rilevazioni di questi giorni è anche il caso del Comune di Roma con l'inchiesta che vede coinvolto anche il sindaco M5s Virginia Raggi. Su questo l'Istituto Ixè ha effettuato una rilevazione per il programma Agorà di Rai 3 nel periodo dal 6 all'8 febbraio scorso. Al campione di elettori è stata chiesta una valutazione su che cosa dovrebbe fare il sindaco Raggi indagata per abuso di ufficio. Secondo il 54% degli intervistati Raggi deve restare in carica perché è innocente fino a prova contraria. Invece per il 39% dovrebbe dimettersi per una questione di opportunità. Il restante 7% degli elettori non ha un'opinione a riguardo. In questi sondaggi elettorali e politici è stato anche chiesto agli elettori di dare un giudizio su Luigi di Maio che ha presentato una lista di giornalisti diffamatori sulle vicende del sindaco Raggi. Per il 52% Di Maio ha fatto male perché la libertà di informazione è sacra mentre per il 32% ha fatto bene perché la stampa ha fatto un'operazione di discredito del sindaco. Un 16% di elettori non ha espresso alcuna opinione in merito.

ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: LA FIDUCIA NEI MINISTRI (OGGI, 16 FEBBRAIO 2017) - E' Domenico Minniti, Ministro dell'Interno, secondo gli ultimi sondaggi politici ed elettorali il componente del nuovo esecutivo a riscuotere la maggioranza dei consensi da parte degli elettori. L'Istituto Piepoli ha infatti condotto una rilevazione sulla fiducia degli italiani nei ministri del governo Gentiloni e il responsabile del ministero dell'Interno è al primo posto nella top five di ministri di febbraio 2017. Il sondaggio è stato condotto dall'Istituto di ricerche per Sky TG24 lo scorso 13 febbraio. In base ai risultati della rilevazione Domenico Minniti ha ricevuto il 64% dei consensi degli elettori intervistati. Al secondo posto di questa classifica si piazzano a pari merito Dario Franceschini, Ministro dei Beni Culturali e Turismo e Graziano Delrio, Ministro delle Infrastrutture e Trasporti: entrambi hanno infatti raccolto il 63%. Al terzo posto si trova Pier Carlo Padoan, Ministro dell'Economia e Finanza con il 60% dei consensi. Maurizio Martina, Ministro dell'Agricoltura, riceve la fiducia degli italiani per il 57%, attestandosi al quarto posto. Chiude la classifica di questi sondaggi politici ed elettorali sulla fiducia nei ministri Roberta Pinotti, Ministro della Difesa con il 51%.

