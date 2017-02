VIRGINIA RAGGI / Stadio Roma, le verità del sindaco e il ‘caso’ Lanzalone (M5s news, oggi 16 febbraio 2017)

VIRGINIA RAGGI, ROMA: STADIO ROMA, PARLA IL SINDACO (M5S NEWS) - Ieri sera Virginia Raggi è tornata a parlare sul blog di Beppe Grillo per spiegare la sua posizione sulla questione dello stadio Roma e sulle ultime polemiche sui vari fronti pro e contro la nuova struttura sportiva per la squadra giallorossa. «Sullo stadio di Tor di Valle questa amministrazione non ha alcun accordo con la società. Stiamo lavorando, alacremente e con grande serietà, attraverso una delicata trattativa – tutt'ora in corso – con gli attori in campo. E, in ossequio agli impegni presi, manteniamo il massimo riserbo su questa trattativa proprio per evitare speculazioni esterne: immaginate quali siano gli interessi che si muovo attorno a quest’opera». Il sindaco Raggi prosegue poi indicando le motivazioni per cui non è possibile fare passi indietro rispetto a quanto già avviato dalle amministrazioni precedenti. «il progetto dello stadio a Tor di Valle lo ereditiamo dal sindaco Marino e dalla maggioranza Pd che, nel loro stile, hanno pensato più agli interessi particolari che a quelli generali, cioè di tutti i cittadini romani. Così, al nostro insediamento, ci siamo trovati con un progetto con una eccedenza di edificazione solamente del 70 per cento in più rispetto a quanto previsto dal piano regolatore generale. E, chiaramente, essendo entrati in corsa, ci siamo trovati un iter già avanzato e quasi a conclusione che, in altre parole, significa: causa multimilionaria all’orizzonte che la società potrebbe intentare contro il Comune di Roma, per via degli atti amministrativi compiuti dalla giunta Marino in accordo col Pd che hanno creato i presupposti per il mancato guadagno».

VIRGINIA RAGGI, ROMA: IL CASO LANZALONE (M5S NEWS) - Insomma, niente colata di cemento come ha garantito Virginia Raggi ma anche una certa “impossibilità” a stralciare l’intero progetto del nuovo stadio capitolino. Intanto sul Campidoglio e sul sindaco piove una possibile altra “grana” che riguarda una figura spesso presente in tutti gli ultimi casi della giunta M5s, da Marra a Muraro, fino allo stesso stadio della Roma. Solleva tutto una nota della capogruppo in Campidoglio per il Pd, Michela Di Biase: «"Dall'intervista odierna che l'ex assessore Paola Muraro ha rilasciato al quotidiano 'La Stampa' abbiamo appreso che la nomina del direttore generale di Ama 'fu fatta da Casaleggio attraverso tale avvocato Luca Lanzalone'. Alle trattative con l'A.S. Roma e ai tavoli tecnici per la rimodulazione del progetto dello stadio della Roma lo stesso avvocato genovese rappresenta l'amministrazione. All'avv. Luca Lanzalone il Campidoglio, sempre secondo notizie di stampa, sembra aver affidato il compito di passare al setaccio tutti gli atti dell'ex vice capo di gabinetto e capo del personale Raffaele Marra». Insomma, come continua poi la nota diffusa nella giornata di ieri, il nome di Lanzalone sembra tornare e spesso nelle vicende romane; «Siamo in presenza di una sorta di eminenza grigia cui appare essere stato affidato il compito di tutore del Sindaco o la sua rappresentanza in contesti decisionali particolarmente rilevanti per la città. Peraltro a tutt'oggi non risulta che all'avvocato Lanzalone sia stato assegnato un incarico di consulenza o che con il suo studio sia stato stipulato un contratto di assistenza alla prima cittadina da parte dell'amministrazione capitolina. E' per i suddetti motivi che oggi stesso abbiamo presentato una interrogazione urgente al Sindaco per conoscere le modalità di pubblica rilevanza con i quali sono stati assegnati incarichi o attività di consulenza all'avvocato Luca Lanzalone e l'entità dei compensi, qualora siano previsti, riconosciuti per lo svolgimento di tale attività». Cosa risponderà Virginia Raggi? Si tratta di quel legame di raccordo che la stessa Muraro ha fatto intendere esserci tra il Campidoglio e la Casaleggio Associati? Il “caso” Lanzalone è destinato a durare e probabilmente sarà lo stesso gruppo M5s che proverà a replicare dalle accuse e critiche ricevute dal Pd.

VIRGINIA RAGGI, ROMA: LA DIFESA DI PAOLA TAVERNA (M5S NEWS) - Paola Taverna non è certamente la migliore amica in senso politico di Virginia Raggi: come con Roberta Lombardi, non hanno mai lesinato attacchi e critiche alla sindaca a Cinque Stelle, accusata spesso di non essersi scelta collaboratori più fidati. Ma oggi arriva una difesa sperticata, nata dagli ultimi giorni di profondi attacchi mediatici contro la sindaca per i casi Marra, Romeo e Berdini. «Io sono perfettamente cosciente che c’è uno scandalo impressionate che coinvolge Lotti, che coinvolge una delle truffe più grandi che esistono, e sulla stampa non c’è scritto nulla, io di leggere cose su Virginia Raggi non ne posso più, basta, veramente a questa donna hanno contato anche i tre capelli bianchi in più che le sono venuti da quando è stata eletta», racconta la pasionaria M5s a Radio Cusano Campus. Per la Lombardia è vomitevole e spregevole quanto scritto in questi giorni sulla collega di Movimento: «ci sono stati degli errori, lo ha ammesso, stiamo cercando di andare avanti, ci hanno lasciato una città che fa schifo, se la sono spolpata, non c’è una cosa che è stata fatta a norma di legge e ogni giorno si scrive sulla Raggi? Ma basta, è palese che è un accanimento senza confronti, io non ho mai visto una cosa del genere. Anche oggi, apri il giornale e Berdini, e la chat, e la Raggi, e che palle! Basta. Libero di venerdì? Non solo il titolo, anche l’articolo era vomitevole. Ma si può fare una prima pagina del genere?». (Niccolò Magnani)

