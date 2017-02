DIETRO LE QUINTE/ La vecchia talpa che smaschera il grande imbroglio del Pd

Faceva veramente impressione ieri mattina sentire i taxisti di Roma, in protesta davanti al Senato per la vicenda dell'emendamento di Linda Lanzillotta (signora chic di sinistra che prestò le sue consulenze probabilmente ben retribuite, qualche tempo fa, a una banca d'affari americana), che urlavano contro la sinistra, i partiti di sinistra, il Partito democratico, pur dichiarandosi, questi taxisti, di sinistra, di tradizione radicata di sinistra.

La questione di Uber ha mobilitato i taxisti di tutte le città italiane e fa gridare persone che si sono comprate a fatica licenze costose contro esponenti della sinistra italiana: "Siete dei traditori, degli imbroglioni. Non politici che hanno valori di sinistra". A Roma, vicino ai taxisti in sciopero, c'era un senatore della Lega Nord, che con la sinistra non ha nulla a che fare, e naturalmente arrivava la solidarietà, certamente interessata, di Matteo Salvini.

A poche centinaia di metri, davanti a Montecitorio, c'erano i vigili del fuoco che, a loro volta, urlavano: "Ci chiamano eroi ma ci danno uno stipendio da fame". E anche in questo caso la popolarità della sinistra era piuttosto ridotta, per usare un eufemismo. Intanto passava quel "salvabanche" che fa sempre pensare alla saggezza politica del Papa: "Un mondo dove si salvano le banche e non le persone".

Ora si può anche ribadire con alto cipiglio che i "populismi" vanno sconfitti; si può anche affermare che, soprattutto nel caso dei taxisti, il medesimo "populismo" appaia sotto una parvenza di "protesta corporativa". Ma occorre aggiungere che il momento che sta vivendo la sinistra, in tutto il mondo, e in Italia con i venti di scissione nel Pd, offre l'immagine di un distacco drammatico tra la parte di popolazione popolare dei Paesi occidentali e i suoi tradizionali rappresentanti nei Parlamenti nazionali.

Il caos che viviamo in questo periodo a livello mondiale e in Italia non porta a strade e a soluzioni razionali, ma ha una sua spiegazione logica. Dopo anni di crisi finanziaria (occorre ribadire bene questa natura di crisi capitalistica finanziaria), dove alla fine otto persone al mondo possiedono la ricchezza di oltre tre miliardi di uomini, il 2016 e l'inizio del 2017 sembrano per i ceti popolari e medi dei Paesi democratici occidentali gli anni della delusione e della scoperta del "grande imbroglio".

La popolarità di Marine Le Pen in Francia non è certo alimentata solo da vecchi "petainisti" o veterani dell'Oas (Organisation de l'armée secrète, ndr). Solo uno sciocco potrebbe pensare una cosa simile. Gli operai del Wisconsin, dell'Ohio, della Pennsylvania che hanno votato Donald Trump, non dicono cose tanto diverse, agli esponenti della sinistra americana, dai taxisti di Roma o Milano, anche se non sono passati dalle esperienze socialiste.

Diciamo piuttosto la verità: c'è un mondo in rivolta contro i suoi tradizionali rappresentanti perché i ritmi della globalizzazione, la liberalizzazione di ogni regola finanziaria, il trionfo ideologico del mercato non è stato controllato neppure dai governi di sinistra e non è stato nemmeno contrastato con la consueta determinazione dalla tradizione della sinistra, sia essa europea oppure americana.