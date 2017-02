Lombardi contro Grillo/ Attacco feroce allo stadio della Roma, ma capo del M5S replica: non decidi tu

LOMBARDI CONTRO GRILLO SUL NUOVO STADIO A ROMA. LA DEPUTATA SI OPPONE MA IL LEADER DEL MOVIMENTO 5 STELLE REPLICA: “DECIDE LA GIUNTA” - La “colata di cemento” che dovrebbe portare alla creazione del nuovo stadio di Roma ha messo Roberta Lombardi contro il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo. Su Facebook la deputata si è opposta duramente alla costruzione della struttura: “Questa è Roma e io non ci sto a vederla martoriata per soddisfare la volontà di qualche imprenditore. Bisogna annullare subito la delibera sullo stadio. Mi auguro che l’amministrazione capitolina faccia la scelta giusta e chieda al proponente di avanzare un nuovo progetto che rispetti la legge e la Capitale”. Non è tardata ad arrivare la replica dal blog di Grillo. Dal sito del fondatore del Movimento il parlamentare penstastellato Manlio Di Stefano ha bacchettato indirettamente la Lombardi, ricordando che che la decisione spetta alla giunta di Virginia Raggi: “I parlamentari pensino al loro lavoro. Per questioni inerenti le amministrazioni guidate dal Movimento 5 Stelle, gli unici titolati a parlare, in nome e per conto del M5S, sono gli eletti. Chiunque si esprime solo a titolo personale e come tale devono essere prese le sue dichiarazioni.

LOMBARDI CONTRO GRILLO SUL NUOVO STADIO A ROMA. LE RAGIONI DELLA DEPUTATA - Nel suo post dal titolo “Sì allo stadio di Roma, ma non con questo progetto”, Roberta Lombardi ha aveva espresso così la sua posizione impostata sulla richiesta di cancellare la precedente delibera della giunta Marino: “Un milione di metri cubi e uno stadio, un solo stadio. Grattacieli, business park, l'equivalente di oltre 200 palazzi in una zona disabitata da secoli. Sapete perché? Perche' e' a fortissimo rischio idrogeologico. Se non è questa una grande colata di cemento, allora cos'è? Sono sempre stata schietta e ho sempre fatto della coerenza un valore imprescindibile. Non solo in politica, ma nella vita. E anche questa volta lo dico senza mezzi termini: questo non è un progetto per la realizzazione di uno stadio, questo è un piano di speculazione immobiliare che una società statunitense vuole portare avanti ad ogni costo in deroga al nostro piano regolatore, nell'esclusivo interesse di fare profitto sulle nostre spalle. E noi non possiamo permetterlo. Per anni i costruttori a Roma hanno fatto così: compravano terreni e poi si accomodavano le destinazioni, rendendole edificabili, grazie alla compiacenza della politica. Ebbene, il M5S questo non può permetterlo. Siamo arrivati al governo della Capitale garantendo che avremmo segnato un punto di discontinuità con il passato. Questo progetto, approvato dall'ex giunta Marino, non è realizzabile”. Clicca qui per leggere tutto il post.

