SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI / Piepoli: M5s ‘più vitale’ del Pd (Ultime notizie oggi 17 febbraio 2017)

ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: CONFRONTO PD-M5S (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - Secondo gli italiani intervistati negli ultimi sondaggi politici ed elettorali il Movimento 5 Stelle è 'più vitale' del Partito Democratico. E' quanto emerge dai dati della rilevazione effettuata dall'Istituto Piepoli per il quotidiano La Stampa lo scorso 13 febbraio. Viste le difficoltà che stanno attraversando, per motivi diversi, in questo momento sia il Pd che il M5s, al campione di elettori è stato chiesto di indicare quale tra i due partiti ha più 'vitalità'. La maggioranza degli elettori ha indicato il Movimento 5 Stelle, il 43% mentre il 20% ha riposto il Pd. Ma un 24% di elettori sostiene che nessuno di questo due partiti sia più vitale dell'altro. E solo l'8% ha attribuito 'vitalità' a entrambi. Questi sondaggi politici ed elettorali hanno poi chiesto agli elettori, sempre in riferimento a Pd e M5s, chi tra questi due partiti ha la capacità di prendere il 40% dei voti e di vincere le elezioni politiche. Per il 37% degli italiani è il Movimento 5 Stelle mentre per il 23% è il Partito Democratico. Il 25% degli elettori ritiene che nessuno dei due possa vincere le elezioni mentre solo il 9% pensa che entrambi possano raggiungere il 40% dei voti.

ULTIMI SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: FIDUCIA NEI LEADER (OGGI, 17 FEBBRAIO 2017) - Per quanto riguarda la fiducia nei leader politici gli ultimi sondaggi indicano il premier Paolo Gentiloni in testa alla classifica. Secondo i dati della rilevazione realizzata lo scorso 8 febbraio dall'Istituto Index Research per il programma di La7 Piazza Pulita il presidente del Consiglio raccoglie il 35% dei consensi. Al secondo posto nella classifica della fiducia degli elettori nei protagonisti della politica italiana si piazza l'ex premier Matteo Renzi con il 29%. A seguire altri leader politici. Al terzo posto, secondo questi sondaggi politici ed elettorali, c'è il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo con il 25%. A distanza di un punto percentuale arriva, al quarto posto, la leader di Fratelli D'Italia Giorgia Meloni con il 24% dei consensi. Raggiunge il 23% dei consensi Matteo Salvini, leader della Lega Nord, al quinto posto. Al sesto posto nella classifica di gradimento degli italiani nei confronti dei leader politici c'è il vicepresidente della Camera dei deputati Luigi Di Maio con il 20%. Chiude la classifica, la settimo posto, l'ex Cavaliere Silvio Berlusconi con il 17%.

