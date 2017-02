VIRGINIA RAGGI / Video, scontro Calabresi-Grillo su chat Di Maio e Marra (M5s Roma, oggi 17 febbraio 2017)

VIRGINIA RAGGI, ROMA: CALABRESI DIFENDE REPUBBLICA SUL CASO DI MAIO (M5S NEWS) - Non si placa la furia del Movimento 5 Stelle sul caso Virginia Raggi a Roma: gli attacchi e le informazioni pubblicate ogni giorni dai medi infastidiscono e non poco i grillini che già sono impegnati a cercare di districarsi tra i vari casi scoppiati in Campidoglio - l’ultimo solo in ordine di tempo, la terza polizza intestata da Salvatore Romeo alla Raggi -. Due giorni fa a “Quante Storie” il direttore di Repubblica ha spiegato la vicenda Virginia Raggi, dopo l’accusa del M5s di “giornalismo killer” da parte del leader grillino Luigi Di Maio per aver pubblicato le chat tra Raggi, Di Maio e Marra sempre all’interno della maxi confusione in giunta M5s. Ieri poi il direttore ha replicato con un video su RepubblicaTv per chiarire ancora meglio la difesa del suo quotidiano: ebbene, il Blog Cinque Stelle e poi lo stesso Di Maio hanno accusato Repubblica e Corriere per aver pubblicato chat “taglia e cuci” in cui Di Maio “sostiene” Marra con la Raggi dicendole che è un “servitore dello stato”. Il direttore Mario Calabresi però, di fronte a Corrado Augias ha spiegato in pochi passaggi la verità di questo presunto “taglia e cuci”: «il Movimento 5 Stelle fa killeraggio, altro che i giornali. Noi abbiamo pubblicato le chat in nostro possesso che la Raggi scambiava con Marra, perché presenti nel telefono dell’ex capo del personale M5s sequestrato quando è entrato in carcere. I Cinque Stelle hanno invece pubblicato le chat che Di Maio aveva mandato alla sindaca. Noi ovviamente e giustamente non abbiamo quel materiale, ci siamo limitati a dire quello che le nostre fonti hanno brillantemente riportato». Dunque, conclude Calabresi: «chi ha fatto il taglia e cuci allora? Noi o la Raggi?», spiega ironicamente il direttore di Repubblica.

VIRGINIA RAGGI, ROMA: L’ATTACCO DI BEPPE GRILLO AL DIRETTORE DI REPUBBLICA (M5S NEWS) - È ancora scontro tra M5s e media, tra i difensori di Virginia Raggi e l’opinione pubblica che si interroga sui tanti, forse troppi, casi aperti in questi primi mesi di governo Cinque Stelle a Roma: da Marra a Muraro, da Berdini a Romeo, dalle indagini sull’ambiente e a quelle sulla corruzione, fino ai problemi di bilancio. I giornali sono sempre più critici con l’operato di Virginia Raggi e più ancora con l’opposizione da scontro a tutti i costi che pare costituire dai vertici del Movimento sempre più spesso. Ebbene, dopo la difesa di Repubblica sul caso delle chat tra Di Maio e la Raggi sul caso Raffaele Marra (qui sotto tutte le novità), arriva il contrattacco del blog a Cinque stelle che non le manda a dire al direttore Mario Calabresi. «Invece di chiedere scusa per il titolo falso sbattuto in prima pagina, in diretta web ha difeso gli articoli diffamatori di Carlo Bonini contro Luigi Di Maio e ha negato le menzogne che il suo giornale ha pubblicato per infangarlo, nonostante siano state smentite con tanto di prove». E poi ancora: «Calabresi dice che il messaggio tra Di Maio e Virginia Raggi pubblicato il 14 febbraio da Repubblica era l’unico a disposizione della stampa: quello avevano e quello hanno pubblicato. Quindi secondo lui per fare informazione è sufficiente pubblicare tutto ciò che arriva loro senza ulteriori verifiche. La pensano così anche gli altri colleghi di Calabresi? Sarebbe bastata una telefonata allo stesso Di Maio per scoprire che quei messaggi erano incompleti. Questa doverosa verifica non c’è mai stata e Calabresi non ci ha spiegato perché». Lo scontro è totale, la pazienza dei cittadini romani che assistono alla diatriba è forse ai minimi storici…(Niccolò Magnani)

