ASSEMBLEA MINORANZA PD DEM/ Diretta streaming, sarà scissione? Presenti Speranza, Emiliano e D'Alema (oggi, 18 febbraio)

ASSEMBLEA MINORANZA PD DEM: DIRETTA STREAMING, SARÀ SCISSIONE DEM? PRESENTI SPERANZA, EMILIANO E D'ALEMA: (OGGI, 18 FEBBRAIO) - L'assemblea di minoranza Dem del Pd è in corso in questi minuti dal Teatro Vittoria di Roma. Una riunione importante, se non decisiva, per le sorti del Partito Democratico, dalla quale verrà fuori probabilmente la linea del gruppo attualmente minoritario sul tema della scissione. L'incontro, al quale stanno partecipando tra gli altri Roberto Speranza, Michele Emiliano, Massimo D'Alema, Pierluigi Bersani ed Enrico Rossi, nonché molti parlamentari Pd di varie correnti, ha avuto inizio sulle note di Bandiera Rossa: una dimostrazione ulteriore di come la minoranza-dem voglia svoltare a sinistra più che impersonare il cosiddetto Partito della Nazione. Come riportato dall'Ansa, il governatore della Toscana Rossi, ha chiarito questo concetto:"Se si pensa di fare un congresso in poche settimane, una una conta per riconsegnare la guida del partito al segretario noi non ci stiamo. Il Pd è per sua natura un partito plurale e di centrosinistra, se si pensa di abolire la sinistra o che finisca per non contare nulla la responsabilità della spaccatura ricade su chi non vuole capire". Anche Roberto Speranza dal palco ha aggiunto di aver sentito Matteo Renzi in queste ore, chiedendogli se "solo noi vediamo che la scissione c'è già stata". Una dichiarazione che preannuncia la sua proposta:"Si faccia un congresso vero e ordinato: si può il partito alle elezioni nel 2018. Se non c'è questo il Pd diventerà il Partito dell'Avventura, se non c'è questo il Pd non esisterà più". Come risponderà Matteo Renzi? Clicca qui per seguire in diretta streaming sul video del Corriere.it l'assemblea della minoranza Pd.

