BERSANI CONTRO LUCCI VIDEO, IENA IRROMPE IN ASSEMBLEA MINORANZA PD: MOMENTI DI TENSIONE CON L'EX SEGRETARIO (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017) - Alta tensione all'assemblea della minoranza Pd tra Pier Luigi Bersani e il giornalista Enrico Lucci. L'inviato de Le Iene si è travestito da soldato all'Armata rossa e ha provato a intervistare l'ex segretario del partito in merito al rischio di scissione, ma la replica del politico è stata stizzita. «Vestiti seriamente, poi ti rispondo. Qui non c'è nulla da scherzare» ha dichiarato Bersani, senza però riuscire a far desistere il giornalista. «Ma mica sto scherzando...», ha risposto Lucci, che, infatti, ha insistito: «Bisogna restare e fare valere le proprie ragioni. Domani vado a quell'altro a cantargliene... Si permette di parlar male della sinistra. Perché non riuscite ad andare d'accordo? Sembrate dei ragazzini che litigano». Non è stato affatto facile, però, per Lucci raggiungere Bersani: la comparsa della Iena al teatro Vittoria di Roma ha provocato anche la reazione del servizio d'ordine, allarmato per la ressa che si è creata attorno alla prima fila. «Mi state facendo male... Cosa state facendo?» urla Lucci quando viene allontanato. Il giornalista, però, è riuscito anche ad avvicinarsi a Massimo D'Alema: «Stiamo a fà un errore madornale, non facciamo n'altra scissione Massimo...». Ieri, però, l'inviato de Le Iene è stato ospite di AdnKronos Live per presentare la seconda stagione di "Nemo", che andrà in onda su Rai2 da giovedì 23 febbraio. Il giornalista ha colto l'occasione per affrontare il tema della scissione all'interno del Pd: «D'Alema e Renzi, questo partito è l'erede di partiti che appartengono a milioni di italiani, non siete i proprietari, nessuno dei due, e quello che state facendo non lo capisce nessuno» ha dichiarato Lucci. Clicca qui per vedere il video dell'incursione di Lucci (dall'Ansa).

