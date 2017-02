CAOS PD/ Sansonetti: la scissione? nessuno la vuole, per questo si farà

"La scissione? Ho l'impressione che non la voglia nessuno, per questo si farà. Ma non c'entrano le idee, è solo una questione di potere". Commenta così Piero Sansonetti, direttore de Il Dubbio, il caos interno al Partito democratico. Gli oppositori di Renzi gli contestano di voler fare un congresso-lampo, in realtà solo una rapida conta, per rimanere in sella, fare un partito personale e liquidare il governo Gentiloni. Il tutto senza neppure una riflessione politica sugli errori compiuti e nel pieno di una discussione parlamentare sulla legge elettorale che dalla sentenza della Consulta ad oggi non ha visto sviluppi. Le ultime ore sono state segnate da una tensione crescente. Domani si riunirà l'assemblea nazionale per dare attuazione al percorso congressuale abbozzato da Renzi in direzione lunedì scorso.

Solo una questione di potere, dunque?

Una lotta per il potere condotta con lo strumento della scissione. Il problema è che in politica i propositi non sempre sortiscono l'effetto desiderato. Ho l'impressione che si sia messo in moto un processo che nessuno è più in grado di fermare. E quindi la scissione si farà, anche se nessuno la vuole. Tranne D'Alema, che però non ha la forza per farla e la lascia fare agli altri. Bersani, Speranza, Emiliano non vogliono la scissione, la usano come arma politica per indebolire Renzi. Ma si farà perché nessuno è più in grado di evitarla.

Renzi vuole fare il congresso nel minor tempo possibile. Bersani invece chiede che si faccia prima una riflessione vera sul senso del Pd.

Il problema è un altro: nessuno in Italia è in grado di spiegare quali sono le differenze politiche tra le parti del Pd che potrebbero dividersi. Nel '91 nacque Rifondazione comunista perché Occhetto diceva che il comunismo era finito. I termini della discussione erano chiari, netti. Oggi non vedo nulla di tutto questo.

Però sono due anni che gli oppositori chiedono a Renzi un'analisi politica e una correzione di rotta.

Sì; ma sono gli stessi che quell'analisi non hanno mai fatto. Veltroni l'ha fatta? Bersani l'ha fatta? Chi ha fatto la scelta di trasformare la sinistra in un partito blairiano? Non Renzi, che ha solo tradotto Blair in salsa fiorentina. Ma forse è solo colpa mia: purtroppo non mi riesce di capire la differenza tra il dalemismo e il bersanismo degli anni Novanta e il renzismo di oggi.

Domina il mea culpa. Siamo lontani dalla gente, si dice nel Pd per opposte ragioni e gli uni contro gli altri.

Lontani dalla gente? No, lontani dalla politica, dal pensiero politico, dalle idee politiche. E' questo che manca. Una volta sapevo perfettamente chi erano D'Alema, Napolitano, Ingrao, Amendola, Moro, Fanfani. Chi è invece Roberto Speranza? Perfino nella destra, divisa tra Berlusconi e Salvini, c'è una questione di leadership, però c'è anche una fortissima questione politica: da una parte i moderati e gli europeisti, dall'altra i populisti anti-immigrati.

Qual è l'errore storico della sinistra?