SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI / Ixè-Index: quanto distacco tra Pd e M5s? (Ultime notizie oggi 18 febbraio 2017)

PER IXE' DISTACCO PD-M5S (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017) - Qual è secondo gli ultimi sondaggi politici ed elettorali il distacco tra i primi due partiti, il Pd e il M5s? Gli Istituti di ricerca non concordano sulle percentuali che il Partito Democratico e e il Movimento 5 Stelle raccoglierebbero se si andasse oggi al voto. In base alla rilevazione effettuata lo scorso 15 febbraio dall'Istituto Ixè per il programma Agorà in onda su Rai 3 il Partito Democratico raccoglierebbe il 30,4% dei consensi mentre il Movimento 5 Stelle il 27,0%. Quindi tra i primi due partiti italiani ci sarebbero quasi 3,5 punti percentuali di distacco. Per quanto riguarda gli altri partiti, secondo le preferenze espresse dagli elettori, sono queste nel dettaglio le percentuali che raccoglierebbero: Sinistra Italiana/ SEL arriverebbe al 3,9%, Forza Italia al 12,6%, Nuovo Centrodestra al 2,5%, UDC - Unione di Centro prenderebbe lo 0,8%, Fratelli d'Italia – AN il 4,3%, la Lega Nord il 13,5%. Infine il 2,2% andrebbe ad altri partiti di sinistra mentre il 2,8% ad altri partiti.

ULTIME RILEVAZIONI DISTACCO PD-M5S PER INDEX (OGGI, 18 FEBBRAIO 2017) - Secondo gli ultimi sondaggi realizzati da Index Research nello stesso periodo dell'Istituto Ixè, cioè lo scorso 15 febbraio, il distacco tra Pd e M5s sarebbe invece solo di mezzo punto percentuale. La rilevazione è stata effettuata per il programma di La7 Piazza Pulita e in base ai risultati delle intenzioni di voto espresse dal campione di elettori il Partito Democratico arriverebbe al 29,2% e il Movimento 5 Stelle lo tallonerebbe raggiungendo il 28,7%. Agli italiani è stato chiesto di esprimere la propria preferenze nel caso in cui si andasse oggi a votare per le elezioni politiche. Secondo i risultati di questE rilevazioni le percentuali di preferenze raccolte dagli altri partiti sarebbero: Sinistra Italiana il 3,8%, Forza Italia il 12,0%, Fratelli d'Italia il 4,8%, Nuovo Centrodestra il 3,0%, Lega Nord il 13,8%. Infine il 4,7% andrebbe ad altri partiti e il 2,0% finirebbe in schede bianche o nulle.

