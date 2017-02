ASSEMBLEA NAZIONALE PD / Diretta streaming video, Renzi vs minoranza Dem: congresso e scissione? (Oggi, 19 febbraio 2017)

ASSEMBLEA NAZIONALE PD, DIRETTA STREAMING VIDEO: L’APPELLO DI RENZI (ULTIME NOTIZIE) - Tutto in una giornata o l’ennesimo rinvio? Con l’Assemblea Nazionale PD che si tiene oggi a Roma all’Hotel Parco dei Principi la domanda è la medesima da qualche mese a questa parte in casa dem: un vera resa dei conti tra la maggiorana renziana (con i suoi interni scricchiolii) e la minoranza scissionista, oppure un rinvio al prossimo Congresso Pd che è il vero motivo di questo ritrovo a pochi giorni alla Direzione-bufera con lo scontro tra il segretario e le varie anime di un Partito Democratico sempre più “comatoso”? Renzi, seppur reticente in molti versi, un passo verso la minoranza, anzi, le minoranze, lo ha fatto: concede un sì alla “fase programmatica durante il Congresso”, come hanno proposto Orlando, e poi Martina, Fassino, Zingaretti; sembra voler svelenire la polemica; non chiude all’ipotesi che a palazzo Chigi vada un altro e non lui; concede larghissima fiducia a Gentiloni. Non solo, chiama anche Michele Emiliano che con Speranza e Rossi medita il “colpo” della scissione se si arriva ad un Congresso anticipato e “posticcio”, per cercare di ricucire; troppo tardi? Lo sapremo nell’Assemblea di oggi molto probabilmente, con l’inevitabile interesse anche di Mattarella e Gentiloni, «un’eventuale scissione non potrebbe infatti non avere riflessi sul governo (così che da parte di Bersani si compirebbe un clamoroso paradosso: per prolungare la vita del governo lo si metterebbe seriamente in fibrillazione) e sulla vita dei gruppi parlamentari», nota il collega Lavia sull’Unità. «Salvare il Pd è ancora possibile. Faccio un appello ai dirigenti: bloccate le macchine della divisione. Non andatevene, venite. Partecipate. Le porte sono aperte, nessuno caccia nessuno. Ma un partito democratico non può andare avanti a colpi di ricatti. Apriamo le sedi dei circoli e discutiamo. E, finalmente, torniamo a parlare di Italia», è l’appello che il segretario del Pd Matteo Renzi lancia in una intervista al Corriere della Sera. Certo, non è mancato l’affondo dell’ex premier contro i vari Bersani e Speranza, con queste parole sibilline vissute come un ultimatum dalla minoranza: «Io voglio evitare qualsiasi scissione. Se la minoranza mi dice: o congresso o scissione io dico congresso – spiega l’ex premier -. Ma se dopo che ho detto congresso loro dicono ‘comunque scissione’ il dubbio è che si voglia comunque rompere, che tutto sia un pretesto. Toglieremo tutti i pretesti, tutti gli alibi. Vogliono una fase programmatica durante il congresso? Bene, ci stiamo. Martina, Fassino, Zingaretti hanno lanciato proposte concrete. Vanno bene. Però facciamo scegliere la nostra gente: davvero qualcuno ha paura della democrazia?».

ASSEMBLEA NAZIONALE PD, DIRETTA STREAMING VIDEO: LO SPETTRO DELLA SCISSIONE (ULTIME NOTIZIE) - Inutile girarci intorno: quest’Assemblea Nazionale del Pd è l’ultimo passo tra il Congresso e l’eventuale scissione dei gruppi di minoranza che fanno capo a D’Alema, Bersani ed Emiliano, al netto dei vari richiami nei giorni scorsi di Fassino e Veltroni. Il pensiero della minoranza, come verrà ribadito oggi, è molto semplice e lo ha espresso forse più chiaramente di tutti Roberto Speranza giorni fa ad Otto e Mezzo: «Veltroni e Bersani dopo le dimissioni non si sono più ricandidati. E quello era un gesto di estrema generosità verso il partito. Queste dimissioni (quelle che Renzi darebbe per aprire la fase congressuale-ndr) mi sembrano piuttosto un atto di egocentrismo, di egoismo. Non dirò mai a Renzi di candidarsi o meno, ma gli dico di fare attenzione, perché se il Pd è di Renzi, allora non ci sarà spazio per noi». Se questa rimanesse la posizione anche oggi, sarà ossa difficile che entro sera non si arrivi ad una spaccatura totale; “o Renzi via o scissione”, ammette in effetti poche discussioni e dibattiti interni, ma il lavoro della diplomazia di questi ultimi giorni potrebbe aver concluso qualcosa in termini di risultati. Finora resta assai chiara la posizione però espressa da Pier Luigi Bersani, nella ormai famosa lettera all’Huffington Post di qualche giorno fa: «non stravolgiamo il Pd per le velleità di una persona sola. A Renzi e i suoi dico: Fermatevi!». Vincerà la diplomazia (e la volontà di non andare al voto in breve tempo con i sondaggi che penalizzano i dem) o la scissione? All’Assemblea Nazionale l’ardua sentenza… (Niccolò Magnani)

