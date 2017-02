DIETRO LE QUINTE/ Renzi è caduto nella trappola di Pisapia e Franceschini

"Ho energia e grinta": così sul Corriere della Sera Matteo Renzi riassume il proposito di guidare il Pd senza bisogno della minoranza post-Pci. Ma la scissione — in realtà — è un rilancio o una trappola: sancisce una leadership sulla cresta dell'onda o in declino?

L'ex premier di certo ha bisogno di una rivincita dopo la sconfitta del 4 dicembre, di un congresso che prima delle elezioni politiche rappresenti una sorta di nuovo referendum su di lui che lo veda vincente. Inoltre la minoranza ex comunista attua la rottura con vari handicap. Da Massimo D'Alema a Pier Luigi Bersani sono certamente personalità di rilievo, ma evocano tempi passati e, soprattutto, sconfitte: tutti disarcionati, uno dopo l'altro, da Silvio Berlusconi e poi messi nell'angolo — nel "loro" partito — da un gruppo di giovani dirigenti locali.

Inoltre la posizione politica degli scissionisti appare un po' confusa: escono dal partito da sinistra però caratterizzandosi come "primi della classe" nel sostegno al governo — tutto renziano — di Gentiloni fino al 2018. Per fare che cosa? Sostanzialmente: per discutere.

Quando entrano nel merito delle "riforme" parlano di imposta patrimoniale, tutela clientelare degli insegnanti pubblici e un diritto di veto della Cgil da anni 70. Il danno che però possono fare a Renzi è rilevante.

Una scissione non porta voti. L'opposizione a Renzi che da interna assume la dimensione di gruppi parlamentari distinti non perde certo visibilità. Se Renzi vuole il congresso-scissione prima delle elezioni comunali di giugno per evitare che il deludente risultato possa dar fiato all'opposizione interna, con la scissione aumenta il rischio di un negativo battesimo elettorale del Pd come Partito di Renzi che azzoppa in partenza la corsa alle politiche.

E' infatti la realtà locale che il leader del Pd sembra sottovalutare. Con lui il partito è passato dal mezzo milione di iscritti del 2013 a meno dei 100mila di oggi e ora a uscire è una "comunità" certamente nostalgica, ma che è pur sempre una rete militante e cioè organizzata sul piano nazionale, animata da forti anche se discutibili idealità e non priva di risorse finanziarie. Il Pd di Renzi perde leadership territoriali importanti come i governatori di Toscana e Puglia e i sindaci e governatori renziani, dal Comune di Milano alla Regione Emilia non faranno certo una "caccia alle streghe" nei confronti dei dissidenti che li destabilizzerebbe e screditerebbe.

La scissione rischia di essere per Renzi una trappola in quanto in uno scenario politico in cui la prima cosa da fare è una nuova legge elettorale, il potere di contrattazione di Renzi non aumenta. Rischia cioè di finire in scacco matto: o si siede al tavolo a trattare riconoscendo che non è più il leader che "dà le carte" oppure va a eleggere Senato e Camera con la proporzionale in un quadro di totale isolamento (salvo Angelino Alfano).

Si delinea cioè il ritorno a uno scenario di sinistra "plurale" e il venir meno del partito "a vocazione maggioritaria", piedistallo indispensabile per la leadership di Renzi.