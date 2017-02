SCISSIONE PD/ Dietro la sinistra del Testaccio la doppia partita di Guerini e D'Alema

Oggi si vedrà se il Partito democratico formalizzerà la scissione che, in questi giorni e anche ieri al Teatro Vittoria di Roma, si sta consumando in una sorta di psicodramma difficile da inquadrare. Oppure se ci sarà un temporaneo ripensamento, con un ritorno a una convivenza quasi forzata all'interno di uno stesso partito.

E' vero che la sconfitta del Pd di Matteo Renzi, il 4 dicembre sul referendum costituzionale, ha sancito non solo una sconfitta complessiva, ma ha ratificato anche una profonda divisione interna tra la maggioranza e la minoranza. Ma ad ascoltare i protagonisti della riunione del Teatro Vittoria è veramente difficile immaginare che sia stato solo il risultato del referendum del 4 dicembre a minacciare una "parabola" scissionista, anche se non si formalizzerà oggi, all'interno del Pd.

Se si guarda alle dichiarazioni di ieri, da una parte e dall'altra, appaiono subito due posizioni molto nette: quella di Massimo D'Alema, che non parteciperà neppure alla riunione di oggi, e quella del vicesegretario di Renzi, Lorenzo Guerini, che ha commentato con durezza su twitter: "Ci sono toni e parole che nulla hanno a che fare con una comunità che si confronta e discute. Gli ultimatum non sono ricevibili". E Guerini, ovviamente, si riferiva al dibattito che Michele Emiliano, Enrico Rossi e Roberto Speranza dirigevano al "Vittoria".

Tra queste due posizioni molto rigide e nette, che paiono già portatrici di una decisone, c'è una sarabanda di critiche contorte, di discussioni infinite sulle date, sulla necessità di un congresso da fare a giugno o in autunno, sul governo Gentiloni, sulla necessità di andare al voto, sull'identità che deve avere il futuro del Partito democratico.

In effetti, si capisce dal tono dei vari interventi che c'è una sorta di "palude" che discute, che si appella "alla gravità della situazione", al "nostro popolo" e a varie alte frasi retoriche per salvare il salvabile, cioè per tenere unito un partito che, altrimenti, si vedrebbe ridimensionato nei voti e quindi non più al centro della politica italiana e soprattuto nei seggi parlamentari.

In questa vicenda si può quindi intravedere una doppia partita. Massimo D'Alema non ha proprio un carattere facile e non sprizza simpatia, ma ha avuto da mesi le idee chiare: il Pd si è trasformato, è un partito dove non è possibile, per le sue idee, convivere sotto la regia politica del renzismo. Inoltre lo stesso D'Alema, lo si voglia o no, è l'unico che, di tutta la lunga vicenda postcomunista e del ruolo giocato dalla sinistra in questi anni, ha fatto una parziale autocritica. In sintesi, nella sua durezza e nel suo rifiuto D'Alema è mosso da risentimento (la rottamazione non deve averla digerita), certo, ma anche da una considerazione storica che sente il dovere di fare.