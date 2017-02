SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI / Ixè, Pd e M5s perdono consensi (Ultime notizie oggi, 19 febbraio 2017)

ULTIME RILEVAZIONI: PD E M5S PERDONO VOTI - Il Pd e il M5s perdono consensi secondo gli ultimi sondaggi politici elettorali. In base alla rilevazione effettuata dall'Istituto di ricerche Ixè, come riportato da Termometropolitico.it, sia il Partito Democratico che il Movimento 5 Stelle pagherebbe in termini di voti le vicende interne. Entrambi i primi due partiti italiani fanno registrare infatti un calo delle intenzioni di voto degli elettori dello 0,6% rispetto ad una settimana fa. E' uno dei risultati di questi ultimi sondaggi politici ed elettorali realizzati per la trasmissione di Rai 3 Agorà. Il Partito Democratico resta il primo partito ma per quanto riguarda le preferenze scende a quota 30,4%. Il Movimento 5 Stelle è al secondo posto a distanza di tre punti percentuali con il 27% dei consensi degli italiani. Al calo di Pd e M5s si contrappone la risalita delle forse politiche della coalizione di centrodestra. Tutti, a parte il Nuovo Centrodestra, guadagnano voti rispetto ai sondaggi dello scorso 10 febbraio: la Lega Nord passa dal 13,3 al 13,5%, Forza Italia dal 12,5 al 12,6%, Fratelli d’Italia dal 4,1 al 4,3 (clicca qui per leggere tutti i dati).

LA FIDUCIA NEI LEADER - Quanta fiducia hanno gli elettori nei leader politici? E' questa una delle domande poste dai sondaggi agli italiani. E dalle risposte date dagli elettori intervistati emerge che il premier Paolo Gentiloni batte quello uscente Matteo Renzi. Secondo infatti i dati dei sondaggi effettuati dall'Istituto Ixè per il programma Agorà di Rai 3, il 32% degli elettori ha dichiarato di avere molta/abbastanza fiducia in Gentiloni. Renzi si piazza al secondo posto con il 28% dei consensi. A seguire, a pari merito, raggiungono il terzo posto Matteo Salvini, leader della Lega Nord, e Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia: entrambi raccolgono il 22% della fiducia degli italiani. Quarto posto per il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio che arriva al 18% di gradimento. La stessa percentuale è raggiunta dall'altro grillino, il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. All'ultimo posto si piazza l'ex Cavaliere Silvio Berlusconi per il quale solo il 16% degli elettori intervistati ha dichiarato di avere molta/abbastanza fiducia.

