RETROSCENA/ Il no al voto di Napolitano, un favore alla Germania

E' possibile che le elezioni si siano avvicinate, con questo tentativo, chiamiamolo così, di accordo a tre, tra Lega Nord, pentastellati e Pd, che sinora resta in maggioranza renziano. L'appuntamento del 27 febbraio, il ricorso al Consultellum che si adatterebbe a Camera e Senato, possono in effetti accelerare i tempi.

Ci saranno vari tentativi di stoppare questo ricorso alle urne anticipato. Ha già cominciato il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, che sembra sempre preoccupato di onorare i desideri della signora Angela Merkel, la quale sarebbe senz'altro infastidita da un risultato elettorale italiano scioccante, come è possibile che avvenga, prima di ricorrere alle sue urne. E si conoscerà già il risultato francese. E aggiungiamo pure che si avranno sviluppi geopolitici abbastanza imprevedibili con i movimenti incrociati di Donald Trump, Theresa May e Vladimir Putin. In tutti i casi contro il fronte Salvini-Grillo-Renzi, è partita la contraerea di Giorgio Napolitano: "In Italia c'è stato un abuso del ricorso alle elezioni anticipate. Bisognerebbe andare a votare o alla scadenza naturale della legislatura, o quando mancano le condizioni per continuare ad andare avanti".

In Italia poi, ci sono anche vari protagonisti minacciosi, che sconsigliano lo scioglimento del Parlamento: la sinistra di Massimo D'Alema che promette un'opposizione che va dal 10 al 15 per cento, la sinistra interna al Pd con sfumature varie, le manovre felpate dei vecchi democristiani, che forse hanno un feeling con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che difficilmente contesterà il suo predecessore al Quirinale. C'è anche da mettere nel conto una certa abulia berlusconiana.

Ma la sensazione è che l'ex presidente del Consiglio abbia innestato un meccanismo che può portare al voto anticipato e che, alla fine, difficilmente qualcuno riuscirà a stoppare la sua manovra.

La ragione di questa operazione di Matteo Renzi, pur sapendo che la sua famosa promessa di far sapere, la sera stessa degli scrutini, chi governerà, sia letteralmente saltata e inattuabile, è quella di una rivincita, anche un desiderio di vendetta per il Paese e per il partito. Ma alla fine è anche una ragione di esistenza e di vita politica.

L'unica strategia che in questo momento Renzi ha è quella di esistere ancora politicamente, mentre ogni giorno che passa diventa una pena. Non è solo stato sconfitto in modo clamoroso al referendum costituzionale, non solo ha perso maldestramente le elezioni amministrative, ma ci sono i numeri impietosi dei suoi "mille giorni" di governo, con un peggioramento sostanziale, anche per il prolungarsi della stagnazione, per la disoccupazione, per la percezioni di insicurezza, per l'indifferenza rassegnata (al momento) di un paese sfinito e impoverito. E Renzi nel Pd è ancora in maggioranza.