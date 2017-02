SCENARIO/ Trump e Merkel affondano l'Italia

Un altolà senza appello: Napolitano mette in guardia Renzi dal rompere tutto. "Nei paesi civili — ha detto ieri l'ex capo dello Stato, padre nobile della fu riforma Renzi-Boschi — alle elezioni si va a scadenza naturale e a noi manca ancora un anno"; e ancora: "per togliere le fiducia ad un Governo, deve accadere qualcosa. Non si fa certo per il calcolo tattico di qualcuno". Perché va da sé che Salvini, Meloni e Grillo vogliano andare al voto senza se e senza ma; è meno scontato che a volerlo ad ogni costo sia il segretario del partito di governo. E non c'è solo la difficoltà di avviare un confronto serio sulla legge elettorale: lo spettro di una manovra aggiuntiva, i dati sull'occupazione, l'emergenza banche, la ripresa assente fanno della corsa al voto un'avventura molto pericolosa. Senza contare, avverte il costituzionalista Alessandro Mangia, sempre attentissimo a ciò che sta fuori dei codici, che "all'incertezza sulle dinamiche politiche istituzionali interne italiane si assomma un'incertezza ancor più grave sulle stesse sorti dell'Unione europea. Andare al voto per contarsi è facile, il problema è immaginarsi uno scenario plausibile il giorno dopo il voto. E la nostra attuale classe politica, complessivamente intesa, questi scenario non sembra in grado di comporlo".

Professore, la dichiarazione dell'ex capo dello Stato è durissima.

Sinceramente, io non so cosa intenda Napolitano per "paese civile". Quello che so è che nel nostro ordinamento si va ad elezioni quando il Presidente della Repubblica in carica prende atto che in Parlamento non esiste più una maggioranza per sostenere un Governo. Questo è l'unico dato serio da cui partire. Il che vuol dire che si riparlerà di elezioni se e quando il Pd, che è l'anima della maggioranza, deciderà di ritirare il suo appoggio al governo Gentiloni.

Le dichiarazioni politiche sulla legge elettorale si susseguono con molta libertà. Dal suo punto di vista di costituzionalista, che cosa osserva?

Osservo che la fase post-referendum è stata gestita bene e rapidamente, attraverso l'insediamento di un nuovo governo che ha garantito un passaggio indolore. Poi però il sistema è entrato in una fase di stallo, perché tutto le forze politiche avevano interesse a congelare la situazione in attesa della sentenza della Corte costituzionale. Come se alla Consulta toccasse scrivere la legge elettorale.

Per fare un ragionamento serio si dovranno attendere le motivazioni della sentenza. E nel frattempo?

Nel frattempo abbiamo per l'elezione del Senato e per l'elezione della Camera due sistemi eterogenei, il primo dei quali è stato costruito sulla logica delle coalizioni mentre l'altro prevede che le singole liste vadano al voto disgiunte in cerca del premio del 40 per cento. Non parliamo poi delle soglie di accesso, attualmente differenziate nelle due Camere. E dei meccanismi di scelta dei parlamentari eletti nei diversi collegi. Il sistema è disfunzionale, ma non si poteva chiedere alla Corte costituzionale di riscrivere la legislazione elettorale.

Politicamente cosa significa?