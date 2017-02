ULTIMI SONDAGGI/ Elettorali e politici: ‘Lista D'Alema’ al 14% (Oggi, 2 febbraio 2017)

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: INTENZIONI DI VOTO, LA LISTA D'ALEMA VALE IL 14% (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Gli ultimi sondaggi elettorali e politici prendono anche in considerazione l'ipotesi di una scissione all'interno del Partito Democratico e la nascita di una Lista D'Alema. L’ex premier Massimo D’Alema chiede che sia convocato quanto prima un congresso del partito in caso contrario ciascuno potrà fare liberamente altre scelte. D'Alema ha escluso la fondazione di un nuovo partito o movimento ma gli ultimi sondaggi hanno ipotizzato anche questo scenario. Proprio per capire quanto varrebbe il Partito Democratico senza Massimo D’Alema e quanto peserebbe in termini di voti una possibile lista dell'ex premier. Secondo i risultati degli ultimi sondaggi elettorali e politici realizzati da Ipr e Tecnè per Porta a Porta, come riporta Termometropolitico, se D’Alema dovesse lasciare il Pd, una lista a lui collegata raccoglierebbe tra l’11% (Ipr) e il 14% (Tecnè) delle preferenze degli elettori. Per Ipr, senza D’Alema e la minoranza dem, il Partito Democratico il 22% dei voti mentre per Tecnè ancora meno, il 20%.

SONDAGGI ELETTORALI E POLITICI: INTENZIONI DI VOTO, SALVINI IN POLE POSITION PER LE PRIMARIE (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Per quanto riguarda il Centrodestra gli ultimi sondaggi elettorali e politici prendono anche in considerazione l'ipotesi di Primarie. In base ai dati della rilevazione effettuata da Ipsos per il Corriere della Sera, riferisce Termometropolitico, in caso di Primarie del Centrodestra ci sarebbe un testa a testa tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Secondo questi ultimi sondaggi elettorali e politici il leader della Lega Nord raccoglierebbe il 29% delle preferenze dei votati alle Primarie, cioè degli elettori di Centrodestra ma l’ex Cavaliere si avvicinerebbe molto raggiungendo il 28%. Al terzo posto si piazzerebbe Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, che raccoglierebbe il 19% delle preferenze. Le Primarie del Centrodestra, secondo questi ultimi sondaggi elettorali e politici, sarebbero un’ottima idea per il 41% degli intervistati da questi sondaggi, mentre solo per il 24% creerebbero divisioni: in particolare sarebbero gli elettori di Fratelli d’Italia (67%) e della Lega Nord (52%) a volere la consultazione per scegliere il leader della possibile coalizione.

