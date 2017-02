VIRGINIA RAGGI/ Dossier Roma e Caso Marra: nuovo assessorato e ‘vecchie’ accuse al sindaco (M5s news, oggi 2 febbraio 2017)

VIRGINIA RAGGI INDAGATA, DOSSIER CASO MARRA: “TERRA BRUCIATA” ATTORNO AL SINDACO (M5S NEWS) - Virginia Raggi: passa un altro giorno e la Procura ancora non ha fissato la data, comunque imminente, dell’interrogatorio sulle accuse di falso pubblico e abuso d’ufficio all’interno del caos per le nomine del fratello di Raffaele Marra. Ma è proprio l’ex capo de personale del Comune di Roma, ora in carcere, a tenere l’intero Movimento 5 Stelle sulle spine per le possibile e clamorose rivelazioni che potrebbe svolgere nei confronti del sindaco M5s e di alcuni altri membri grillini della Capitale. Questa quantomeno è l’ipotesi fuoriuscita dopo le ultime intercettazioni della chat con Raggi, Frongia e Romeo - la nota “Quattro amici al bar” - dove sono spuntati almeno due presunti dossier contro Marcello De Vito e Paola Muraro, considerati come “scomodi” per la cerchia di potere al Campidoglio. Il Movimento 5 Stelle smentisce ovviamente e andrà rimesso tutto alle indagini della Procura - anche per questo l’interrogazione del sindaco riluce di importanza capitale - ma se fossero confermati i dossier, la Raggi rischia tre volte: le indagini a suo carico, altre accuse per essere “ricattata” da Marra proprio in virtù della presenza di questi dossier scomodi, e poi ovviamente la solitudine da “terra bruciata” intorno. Questa ultima ipotesi, la vedrebbe molto a rischio all’interno del board M5s romano e nazionale: rischiano tutti, visto che l’avrebbero coperta più volte (ovviamente va ancora scoperto se tutto l’impianto accusatorio sia verificato e non sia solo frutto di fantasia da fantapolitica, come ha riferito l’avvocato della Raggi). Non è detto però che il sindaco possa essere ancora appoggiata da Di Battista, Di Maio e compagnia: come riporta La Stampa, Roberta Lombardi storica rivale della Raggi nel M5s avrebbe già allertato Grillo con un “piano-B”: «nel caso la situazione dovesse precipitare: rafforzare la giunta con un vicesindaco 5S doc al posto dell’attuale Luca Bergamo, tecnico di area Pd. E con chi sostituirlo se non con Mr Preferenze De Vito, amato dalla base e vittima del dossieraggio orchestrato dai nemici del Movimento?». La novità di ieri, con l’annuncio del sindaco di voler far nascere l’assessorato ai lavori pubblici (con una donna ancora da nominare alla guida), potrebbe non bastare per mettere tutte le voci e le polemiche a tacere…

VIRGINIA RAGGI INDAGATA, DOSSIER CASO MARRA: IL PROBLEMA DE VITO (M5S NEWS) - È il cosiddetto Dossier Raggi a preoccupare non solo il sindaco della Capitale, in vista del suo interrogatorio per il caso Marra, ma anche lo stato maggiore del M5s ora rischia grosso. Secondo quanto riportato da Stampa e Fatto Quotidiano, Il 28 dicembre 2015 gli allora consiglieri Raggi, Daniele Frongia ed Enrico Stefàno, in una riunione con i consiglieri municipali M5S, accusano De Vito di abuso d' ufficio. «Siamo nei mesi precedenti alle primarie per scegliere il candidato di Roma e già si sa che sarà una sfida a due tra Raggi e De Vito. La questione arriva ai vertici del M5S. Il 7 gennaio 2016 ha luogo un' altra riunione: questa volta, oltre a De Vito, sono presenti anche Lombardi, Di Battista, Carla Ruocco, Paola Taverna, due dei quali esponenti del direttorio nazionale, oltre ai responsabili della comunicazione Rocco Casalino e Ilaria Loquenzi», si legge nel report dei colleghi della Stampa. La cordata responsabile delle accuse viene duramente ripresa da Alessandro Di Battista che tenta così di difendere De Vito, volendo sapere da dove avevano avuto la soffiata del Dossier; quello che però succede in seguito fa tremare il Movimento 5 Stelle. Pare infatti che Raffaele Marra e Salvatore Romeo (con Raggi e Frongia protagonisti della famosa chat “quattro amici al bar”) abbiano fornito il materiale. Nello specifico De Vito sospetta di un dirigente vicino a Romeo; quando però chiede al Movimento 5 Stelle di intervenire in sua difesa, De Vito pare si senta rispondere da Lombardia e Di Battista, «facciamolo per il bene del Movimento, stoppiamo tutto». Ecco il passaggio incriminato, riportato ancora da la Stampa: «Per De Vito, sconfitto alle primarie e divenuto presidente dell'assemblea capitolina, uno smacco unito alla delusione nei confronti di Di Battista: “Sì mi ha difeso - confiderà in seguito - ma poi anche lui ha coperto tutto”».

VIRGINIA RAGGI INDAGATA, CASO MARRA: QUANDO VERRÀ SENTITA IN PROCURA? (M5S NEWS) - Doveva comparire il 30 gennaio scorso in Procura Virginia Raggi per rispondere delle accuse di falso in atto pubblico e abuso di ufficio: l’avvocato ha però incassato il Sì per un rinvio della convocazione in settimana e dunque tra la giornata di domani fino a venerdì ogni giorno è “buono” per l’attesissimo interrogatorio al sindaco di Roma, nei guai seri dopo l’arresto di Raffaele Marra e il report dell’Anac riguardo il suo coinvolgimento nella nomina del fratello dello stesso Marra. In base a quanto si apprende da fonti giudiziarie l'iscrizione nel registro degli indagati è avvenuto dopo Natale sulla della relazione dell'Anac sulla nomina di Renato Marra inviata in Procura il 21 dicembre. Il pm di Roma sostiene che il sindaco Raggi avrebbe detto il falso alla responsabile anticorruzione del Campidoglio e in questo modo non avrebbe impedito al fratello di Raffaele di essere nominato direttore del dipartimento Turismo del Comune di Roma. Per la prima cittadina a Cinque Stelle della Capitale i guai non finiscono, visto che lo stesso Raffaele Marra risulta indagato anch’egli per concorso in abuso di ufficio nell’inchiesta della nomina del fratello: sempre secondo fonti giudiziarie dell’Ansa, «Tra le carte dell'inchiesta anche alcune chat tra i fratelli Marra e la conversazione tratta da Telegram in cui la Raggi si lamenta con Raffaele Marra di non aver saputo dell'aumento di stipendio del fratello Renato. Le chat erano presenti nell'indagine che ha portato il 16 dicembre all'arresto di Marra per corruzione». (Niccolò Magnani)

