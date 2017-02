DENTRO LA SINISTRA/ La ricetta Draghi per il futuro del Pd

Devo confessare in via preliminare che ho voluto assecondare il desiderio della ragione di comprendere se ci fosse una qualche legge di una qualche scienza per comprendere le vicende che sono partite prima dello spartiacque del referendum costituzionale trovando culmine nel 4 dicembre scorso, quando ha perso il Sì. Ma quello, a dir comune, è stato l’inizio. Sebbene un senior della politica, molto vicino al Vaticano e al contempo portavoce di Craxi, nonché facilitatore e testimone dietro le quinte di alcuni dei maggiori eventi nazionali, mi abbia ricordato ieri che la politica è una scienza esatta, continuo a stento a credergli. E questo nonostante abbia avuto come professori alla Sapienza tra Scienze Politiche ed Economia Moro, Scoppola, Bachelet, Caffè, Tarantelli e come frequentazione leader della Democrazia Cristiana come Fanfani, Andreatta, Donat Cattin, Anselmi, Martinazzoli. Forse è per questo che dopo il ‘91 smisi di fare politica.

Avvenne questo, senza accorgermi che la passione, diventata cenere, aveva lasciato ben coperta qualche brace. Il presente l’ha rinfocolata riavvicinando alla ragione anche un’emozione civica superiore a quella del diritto al voto. Questo è quello che ho provato in questi tre ultimi anni e in particolare in questi giorni, pur non appartenendo al Pd, ma affidando solo ad alcuni miei tweet spunti di riflessione.

Già il Pd, la sua evoluzione, il suo destino! Ma non solo del Pd, bensì, pure, del governo, della sinistra, o meglio del centrosinistra. Si può dire che quanto stia avvenendo oggi nel Pd possa essere oggetto di un esame della politica quale scienza esatta? A mio modesto parere no. E credo che in parallelo confortino a questo tanto alcune analisi fatte da Ezio Mauro quanto quelle, sfiziosa l’ultima, di Michele Serra. Ho partecipato sia ai lavori del “rilancio della sinistra”, con un richiamo ai suoi valori da parte della minoranza Pd che Peppino Caldarola ha presentato al Teatro Vittoria, sabato, sia all’Assemblea nazionale ieri. Al Teatro Vittoria è stato presentato il trio candidato alla prossima segreteria Rossi, Emiliano e Speranza. A calcio si direbbe che sono le punte di una squadra che ha le sue radici storiche e al contempo durature in Macaluso, numero due del Pci di Togliatti, e poi in D’Alema, Bersani e tanti altri che pubblicamente o meno legano politica e sindacato, realtà locali e civiche, associazionismo passato e recente in una tradizione di sinistra che, nel tempo lontano, oltreché Pci e Psi, ha generato un poliforme arcipelago con isole extraparlamentari.

La caduta del Muro, lo tsunami capitalistico, l’avvento della rivoluzione tecnologica e mediatica, il sopravvento della globalizzazione hanno prodotto cambiamenti dei parametri e delle condizioni politiche e socioeconomiche, che, per il dispiegarsi della storia, sembrano apparire irreversibili. Innestando in questo il fattore generazionale ci si accorge quanto sia difficile in una società - che Baumann definì liquida - il compito della politica. E quanto sia facile trasformare il confronto sul “Che fare?” (diceva Lenin) in una leva di confusione e smarrimento.