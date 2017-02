REFERENDUM PER L'AUTONOMIA IN LOMBARDIA E VENETO, L'ANNUNCIO DI SALVINI: "CI SARÀ IN AUTUNNO" (OGGI, 20 FEBBRAIO 2017) - Un referendum per l'autonomia di Lombardia e Veneto? Il progetto della Lega Nord è stato svelato dal suo leader, Matteo Salvini: «Ci sarà in autunno» ha annunciato intervento al pranzo in suo onore organizzato all'hotel Principe di Savoia dagli "Amici della lirica" di Milano. Il federalismo è un progetto che la Lega Nord non ha mai messo da parte, quindi la storia del partito non è archiviata ora che è diventata a vocazione nazionale, «ma rispetto a vent'anni fa oggi abbiamo in tasca una moneta unica e il 75 per cento delle leggi le impone l'Ue. Oggi abbiamo in testa una mentalità diversa: io sono per cambiare i regolamenti europei». Il progetto sull'autonomia di Lombardia e Veneto non intacca in alcun modo la linea del Carroccio: per il segretario in Italia «o vinciamo tutti insieme o perdiamo tutti insieme». Salvini, però, non è disposto a "imbarcare" chiunque, sicuramente non Cicchitto e Alfano. Il messaggio è indirizzato a Silvio Berlusconi, con il quale potrebbe essere raggiunto un accordo in vista delle prossime elezioni: «Più larga è la squadra, meglio è. Ma siccome il centrodestra in passato qualche erroruccio lo ha fatto, non sono disposto a imbarcare chiunque» ha poi precisato. Salvini ha parlato anche della legge elettorale maggioritaria, che secondo Salvini permetterebbe di conoscere il nome del vincitore la sera stessa delle elezioni: «Quella partorita dalla Consulta e sostenuta da Berlusconi ti incasina la vita» perché costringe a fare accordi dopo il voto. La priorità, però, è andare subito al voto.

