SCENARIO/ Cosa succede a Renzi se Franceschini e Orlando cambiano idea?

La vita del Pd sta tenendo banco nel dibattito pubblico. Dall'eventuale scissione della minoranza interna dipende anche il confronto sulla legge elettorale, entrato ancora una volta in stand-by.

In un'atmosfera surreale si è svolta l'assemblea nazionale, dove le diverse anime del Pd hanno parlato, ma non si sono intese.

Il primo di tutti è Renzi che, come al solito, pensa di essere smart e, dopo avere presentato le dimissioni da segretario del partito, ha subito dichiarato che non gli si può impedire di ripresentare nuovamente la sua candidatura, invitando gli altri candidati, se capaci, a sconfiggerlo. Il suo ragionamento è molto semplice: vi offro la possibilità di sfidarmi, ma se esco vincitore, allora mi dovete obbedienza e sarò io a guidare nuovamente il governo se il Pd vincerà le prossime elezioni.

La forza di questo discorso, peraltro, risiederebbe nel sottinteso che solo lui potrebbe battere il M5s, mentre una buona parte del centrodestra, più esattamente Berlusconi, sarebbe già pronta a dialogare con lui.

È evidente come questo discorso sia stato considerato da Epifani come l'innalzamento di un muro. Ma a questo punto, tutta la minoranza si sente disorientata. Gli esponenti di questa si dichiarano sorpresi che Renzi abbia parlato di congresso ed elezioni, senza svolgere un'analisi sulle vicende del suo governo e della situazione che attraversa l'Italia.

Bersani, Speranza e gli altri, che hanno affermato come la scissione ci sia stata da parte di un'importante fetta dell'elettorato di riferimento del Pd, affermazione non priva di fondamento, non hanno compreso che Renzi continua a pensare che le scelte fatte erano giuste, anzi perfette, e che sono gli elettori a non avere compreso la bontà dei provvedimenti adottati. Renzi legge persino il risultato del referendum come un'affermazione personale che vale il 40 per cento netto e che, se non si perde tempo, al voto con lui possono recuperarlo.

In Renzi non c'è un'analisi del Paese e della vicenda che lo riguarda, perché la sua posizione è legata esclusivamente alla conquista del potere. Infatti, il suo punto di svolta è che è pronto a essere sfidato come segretario del Pd e come candidato premier.

Con una posizione di questo tipo come fa la minoranza a pretendere che le dimissioni da segretario prima del congresso equivalgano a una disponibilità di Renzi a mettersi da parte?

È sicuramente un quadro desolante quello della sinistra italiana. Tradizioni storiche importanti come quella comunista e quella cattolica che dal "patto di Salerno" hanno assunto insieme responsabilità importanti, condividendo la collocazione geopolitica dell'Italia, la stesura della Costituzione in Assemblea Costituente e l'onere della ricostruzione del Paese, sembrano ormai perdute per sempre dietro la decisione di sostenere o meno il renzismo, che dal punto di vista del pensiero politico non sembra essere proprio il massimo come non lo è stato il berlusconismo e non lo è il grillismo, il Salvini pensiero, eccetera; la crisi e il declino italiano sono, innanzi tutto, culturali e sembrano irreversibili.