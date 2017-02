SONDAGGI / Winpoll su scissione Pd: subito un 10% per la minoranza alle urne (ultime notizie oggi 20 febbraio 2017)

SONDAGGI SU SCISSIONE PD, D’ALEMA GUIDA UN 10% ALLE URNE - La giornata di ieri ha forse visto consumarsi la definitiva scissione del Pd: i sondaggi politici negli scorsi giorni avevano già iniziato a paventare la possibilità con le ultime rilevazioni e intenzioni di voto, provando a chiedere agli elettori cosa potrebbe combinare il Pd senza la minoranza dei D’Alema, Rossi, Speranza ed Emiliano. Ancora non c’è stata la conferma ufficiale con l’atto di scissione dal Partito del segretario dimissionario Matteo Renzi, eppure i prossimi scenari elettorali rischiano davvero di vedere una sinistra che “ritorna alle origini” ovvero divisa in più realtà e formazioni politiche. Le nuove figure al momento potrebbero essere riassunti in due elementi: sono Massimo D’Alema, con la minaccia di scissione dal Pd e Giuliano Pisapia, con la sua corrente di Riformisti di sinistra i possibili “nuovi” volti della politica italiana in vista del ritorno alle urne. Le intenzioni di voto registrate dai sondaggi di Winpll - Scenari Politici vedono subito qualche novità interessante, con il Pd che resta davanti ma con calo vistoso, così come i Cinque Stelle. Ecco i risultati nel dettaglio: se ci fossero oggi le elezioni, il Partito Democratico senza parte della minoranza “fuggita” con D’Alema prenderebbe il 25,7%, davanti al M5s al 24,1%; centro destra pressoché pari alla norma, con Lega Nord al 12,9%, Forza Italia al 13,1% e Fratelli d’Italia al 4,5%. Ed ecco la novità: Sinistra Italiana si vede spolpata, al 1,8%, visto che la possibile lista D’Alema prenderebbe il 5,8% e quella di Giuliano Pisapia otterrebbe invece un 4,3%. Una fetta interessante che potrebbe segnare e non poco le alleanze e i possibili futuri accordi elettorali.

RILEVAZIONI CAMERA: IL PROBLEMA MAGGIORANZA - Gli ultimi sondaggi politici elettorali il giorno dopo decisivo per il primo partito d’Italia, con l’Assemblea Nazionale del Pd e lo strappo Renzi-minoranza dem, sono ovviamente interlocutori e riportano rilevazioni con probabili “vecchie” tipologia di partiti alle elezioni. Se infatti tra una settimana si dovessero rifare questo sondaggi si porterebbe il rischio di avere non più un Pd diviso, ma scisso in almeno un altro gruppo che fa capo alla famosa minoranza dem. Prima di conoscere il destino della politica italiano, lato, Pd, guardiamo ai sondaggi che in un certo modo fanno capire come il vero problema futuro a cui tutti i partiti dovrebbero guardare non è la scissione, bensì l’unione in coalizioni più grandi. Il perché lo mostrano le intenzioni di voto e il calcolo dei seggi dei sondaggi di Emg Acqua: Pd davanti con 201 seggi conquistati ad oggi, M5s sale a 180 possibili seggi, mentre Lega Nord con 86 batterebbe Forza Italia, con 79 seggi alla Camera. Sinistra Italiana ne prenderebbe 22, Fratelli d’Italia 29 e Ncd ancora 21; nessuno però riesce così ad arrivare a 316 seggi, necessari per governare con una maggioranza seppur minima in Parlamento. Il futuro, come si può notare, è sempre più incerto…

© Riproduzione Riservata.