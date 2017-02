DIRETTA DIREZIONE NAZIONALE PD/ In streaming video, verso il Congresso: Renzi e minoranza disertano? (Oggi, 21 febbraio 2017)

DIRETTA DIREZIONE NAZIONALE PD IN STREAMING VIDEO: RENZI E MINORANZA DISERTANO? (ULTIME NOTIZIE) - Oggi pomeriggio alle 15 circa è stata convocata la Direzione Nazionale del Pd nella settimana più lunga della storia di questo “giovane” Partito Democratico. Riavvolgiamo il nastro e torniamo a domenica sera: il presidente del Pd Matteo Orfini, chiudendo i lavori e sciogliendo l’Assemblea, aveva pronunciato, «Appena lasceremo la sala convocherò la direzione per martedì, con all'ordine del giorno la nomina della commissione congresso che dovrà elaborare, recepire le regole. L'assemblea è sciolta e il Congresso è formalmente indetto». Così avviene, con la Direzione Pd convocata per oggi pomeriggio con però notevoli differenze rispetto solamente ad una settimana fa: non ci saranno i Bersaniani, come ha affermato Nico Stumpo, non ci sarà il trio dello strappo verso la scissione ormai consumata, Enrico Rossi, Michele Emiliano e Roberto Speranza e forse, questo più clamoroso, potrebbe essere lo stesso Matteo Renzi a disertare la Direzione in Largo del Nazareno. In fondo, ufficialmente non è più il segretario del Pd e nulla lo lega al presentarsi e a proporre una relazione iniziale, che probabilmente toccherà al presidente Matteo Orfini. Allora cosa avverrà in Direzione? Si provano le ultime speranze per una ricucitura, con le diplomazie all’opera, ma non è semplice; sentite Speranza, «Per me non ci sono le condizioni per stare nel congresso, e non credo andrò alla prossima direzione del Pd dopo quello che è accaduto ieri. Ci aspettavamo - ha aggiunto - che nelle repliche di Renzi ci fosse un messaggio di riapertura della discussione. Non è avvenuto. Lui ha fatti una scelta molto chiara, che va nella direzione di rompere il Pd». Sarà scissione?

DIRETTA DIREZIONE NAZIONALE PD IN STREAMING VIDEO: CHI SONO GLI SCISSIONISTI? (ULTIME NOTIZIE) - Alla domanda di cui sopra probabilmente potrebbe esserci finalmente una risposta alla Direzione Nazionale del Pd di questo pomeriggio: dopo una Direzione, un’Assemblea, una dimissione del segretario e un’indizione del Congresso, ora finalmente con l’ultimo passaggio di oggi dovrebbe avvenire la tanto nominata “resa dei conti” interna al Partito Democratico. Già, ma chi sarà davvero che oserà lo strappo? Mentre internamente alla maggioranza, un gruppo di ex socialisti agita le scene provando a costituire una nuova corrente interna che possa portare Andrea Orlando alla candidatura contro Renzi nel prossimo Congresso di giugno (Damiano e Cuperlo le “spalle”), all’esterno cosa succede? Il Governatore della Toscana Rossi ha enunciato ieri alla Rai la possibile nuova formazione degli scissionisti: «formazione composta dagli scissionisti del Pd e da quelli di Sinistra italiana, ossia Arturo Scotto e i suoi». Repubblica ha anche provato ad elencarli, almeno i più importanti che oggi infatti non saranno presenti alla Direzione dem: Tra gli altri, oltre a Bersani e a Roberto Speranza, Nico Stumpo, Davide Zoggia, Miguel Gotor, Maurizio Migliavacca, la deputata milanese Eleonora Cimbro, e i senatori Paolo Corsini e Federico Fornaro. Ma l'ufficialità di un eventuale 'divorzio' al Nazareno avverrà a questo punto solo dopo la Direzione nazionale; secondo il deputato Francesco Boccia "sarà l'ultima occasione per Renzi di salvare il Pd e non buttare via tutto”. Renzi proverà a fare un ultimo gesto di unione? Difficile, anche se non impossibile, sempre che appunto si presenti alla Direzione: non dovesse farlo sarebbe come confermare la mancanza di volontà nel recuperare lo strappo vissuto dall’ex premier come un “ricatto bello e buono”. (Niccolò Magnani)

CLICCA IL PULSANTE > QUI SOTTO PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELA DIREZIONE NAZIONALE PD