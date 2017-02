SCISSIONE PD/ Il partito no-Renzi può puntare a 10 milioni di voti

"In un sistema prevedibilmente proporzionale, la nuova formazione sarà una squadra con due punte: Pisapia al nord ed Emiliano al centro-sud" spiega Fabrizio d'Esposito, firma politica del Fatto Quotidiano.

Comincia un'altra giornata di passione per il Pd: oggi si riunisce la direzione nazionale del partito per stabilire tempi e modi del congresso, ma i bersaniani non intendono prendervi parte perché ritengono il congresso anticipato voluto da Renzi (che si è dimesso domenica) l'ennesimo schiaffo alla minoranza del partito e l'atto finale che farebbe del Pd il suo partito personale. Nel frattempo Orlando, Damiano e Cuperlo varano una nuova corrente per scongiurare la scissione, mentre la minoranza serra le fila e Rossi invita Emiliano ad essere "conseguente" con la posizione unitaria espressa insieme a Speranza.

Qual è il ragionamento che si sta facendo nella sinistra Pd alternativa a Renzi?

Il No al referendum del 4 dicembre ha vinto con 20 milioni di voti. Di questi, 9-10 milioni sono voti a 5 Stelle, 5-6 milioni sono attribuibili al centrodestra più altri sovranisti, restano 5 milioni di voti. Questi 5 milioni sono un elettorato di centrosinistra che non voterà mai più Renzi, nemmeno sotto tortura. Ora, se la sinistra anti-Renzi fa una operazione non solo di ceto politico parlamentare ma di respiro più ampio, che faccia figurare D'Alema tra i padri nobili, che metta in prima fila figure come Rossi, Emiliano, Pisapia, Speranza, che recuperi esponenti di comitati del No e si presenti bene, può arrivare benissimo all'8-10 per cento e poi anche superarlo.

Gli strateghi?

Ci tiene a dire che non è l'ispiratore di nessuna scissione, di fatto però il primo ad aver capito dove andava il partito a guida Renzi è stato D'Alema. E' stato anche il primo big a intestarsi con lucidità politica il No al referendum.

D'Alema ha detto che serve innanzitutto un movimento, non un partito.

Oggi è di moda fare un movimento, non un partito e questo per una ragione semplice, che nessuno finora ha capito come fare politica in modo diverso da come si faceva nel secolo scorso.

Cosa sta accedendo nel Pd?

Il fatto è che tutti, da Renzi a Bersani a Boccia e a Rossi, sono consapevoli che alle prossime elezioni con Renzi candidato premier il Pd sarà sconfitto. Il 4 dicembre ha cambiato tutto: non mantenendo fede alla parola di ritirarsi, e in presenza dei risultati della sua gestione, Renzi è destinato alla sconfitta. Ogni discorso sul Pd, sulle regole congressuali, sulla legge elettorale, sui capilista bloccati e chi più ne ha più ne metta nasce da questo punto e da qui le strade divergono.

Renzi non ha la maggioranza nel partito: questa gli è garantita da un accordo con Franceschini e con i giovani turchi di Orlando e Orfini. Perché questi non lo mollano?