SONDAGGI/ Ultime notizie, futuro Pd: Renzi vs minoranza, scissione già consumata (oggi 21 febbraio 2017)

SONDAGGI SU PRIMARIE PD: ELETTORI SINISTRA SNOBBANO RENZI - Due giorni dopo la probabile scissione nel Pd, i sondaggi elettorali e politici prodotti fino a qualche giorno fa sulla possibile spaccatura interna al primo partito del Paese, diventano ancora più interessanti perché colgono alla perfezione il momento critico e “sanguinoso” all’interno del Partito Democratico. Con la minaccia di scissione da parte di Enrico Rossi, Michele Emiliano e Roberto Speranza, “coadiuvati” da Massimo D’Alema, la sinistra si avvicina a mesi molto criptici per provare a capire cosa potrà succedere in una prossima campagna elettorale. Stando ai sondaggi prodotti da Ipsos, se si presentassero come candidati sia a primarie che alle elezioni i leader sopraddetti, che figura farebbero in paragone con Matteo Renzi? Risultati interessanti, dato che si scopre da un lato come il segretario dimissionario stravincerebbe tra gli elettori Pd (67%) ma perde sonoramente dagli elettori di sinistra, il 2% lo voterebbe. Di contro Michele Emiliano, prenderebbe un 20% nella sinistra e un 10% nel Pd; Enrico Rossi non fa di meglio, con l’15 tra i suoi elettori e un 8% stando nel Pd. Molto bene invece Roberto Speranza, visto che raffigura un Renzi al contrario, 2% restando nel Pd ma 60% con un nuovo soggetto di sinistra. I dati mostrano così che la scissione nel Pd non è solo questione di quando avverrà con lo strappo ufficiale, ma che nei numeri e nei risultati dei sondaggi tale spaccatura è già avvenuta… (Niccolò Magnani)

SONDAGGI SU REFERENDUM EURO: IN ITALIA ANDREBBE COSÌ… - Non solo elezioni, scissioni e o caos in Campidoglio, ma negli ultimi sondaggi elettorali e politici pubblicati da Euromedia Research in questi ultimi giorni si scopre come un tema importante ancora troppo al di fuori delle diatribe dei partiti italiani, ancora molto (troppo?) legati alle leadership interne. In questi sondaggi è stato chiesto agli elettori cosa intenderebbero votare qualora ci fosse anche in Italia un referendum per l’uscita o la permanenza del nostro Paese nella moneta unica dell’Euro. «Se fosse indetto un Referendum Euro, lei…» e a sorpresa, nonostante i vari problemi attivi da anni nel rapporto Roma-Bruxelles, la risposta è ancora filo-europeista. «Voterei a favore del ritorno alle vecchie lire», vede il 38% delle preferenze come risposta, mentre “voterei a favore del mantenimento dell’Euro” viene scelto dal 47%, ovvero dalla maggioranza degli italiani intervistati. Il 10% non andrebbe a votare, mentre il 5% ancora non si esprime: ora la domanda resta una e una sola, ci sarà davvero un referendum sull’Euro nei prossimi mesi qui in Italia?

