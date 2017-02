CAOS PD/ "Scipione" Emiliano, la strana candidatura che fa un favore a Renzi

Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, non esce dal Partito democratico. Con coraggio indomito, si fa per dire, dopo aver cambiato posizione tre volte in quattro giorni, rompe il cartello dei tre scissionisti (lui, Rossi e Speranza), si fa largo tra i manifestanti, taxisti e ambulanti, che contestano e urlano a Roma, arriva al Nazareno, sale sul palco della direzione e spara: "Mi candido alla segreteria. Mi candido alla segreteria perché questa è casa mia, è casa nostra. E nessuno può cacciarmi".

Altro che strategia dei Dauni, vecchi pirati e audaci trafficanti del basso Adriatico. Emiliano punta a diventare una sorta di emulo del vincitore della terza guerra punica, l'Africano minore, o meglio un Scipione Emiliano alle vongole veraci. Per adesso è uno scissionista pentito, che però attacca: "Enrico Rossi e Roberto Speranza sono persone per bene di grande spessore umano e politico che sono state offese senza ragione da troni arroganti, dal cocciuto rifiuto ad ogni mediazione. Renzi è il più soddisfatto per ogni possibile scissione".

Il novello Scipione rivendica: "Enrico, Roberto e io abbiamo impedito al segretario di far precipitare il Paese verso elezioni anticipate". Poi ancora un attacco a Renzi, che intanto se ne è andato in California, inviando prima di partire saluti quasi irriverenti.

Dice Emiliano: "Matteo ci ha irriso non partecipando a questa direzione. La voglia di andare via era stata tanta ma mi candido nonostante il tentativo di Renzi di vincere il congresso a ogni costo e con ogni mezzo, ha fretta perché non vuole rinunciare alla posizione dominante". Infine Emiliano tocca i toni dell'epica: "Mi candido perché chi lotta può perdere ma chi non lotta ha già perso". C'è qualcuno che commenta sotto voce: "Ma quando si dimette da magistrato? E' da oltre dieci anni che è in aspettativa e nessuno dice nulla". Bazzecole italiane.

Lo scafato Emanuele Fiano coglie la palla al balzo e commenta subito: "E' una buona notizia. Abbiamo il dovere di portare la democrazia interna verso l'esterno perché non vedo buoni presagi fuori di qui". Infatti, nonostante passino i giorni e Matteo Renzi si trovi sempre di più su un piano inclinato, dove può solo perdere voti, la candidatura di Emiliano è la più comoda che ci possa essere: garantisce l'immagine di primarie con democrazia interna; contrappone a Renzi un candidato debole e vacillante; offre l'immagine di una scissione (vera e grave) che però viene diluita con uscite graduali e questo permette alla "comunità mediatica" di salvaguardare la "creatura" strana, l'ircocervo orwelliano e crociano, costruito a freddo nel 2007, tra i disastri di Romano Prodi (forse armato di pendolino), le manovre "corrieristiche" con la "casta" e la ripresa degli slanci unitari di Walter Veltroni, che è riuscito in due occasioni al Lingotto a coniugare Totò con Marx, Rita Pavone con Berlinguer, John Fitzgerald Kennedy con i comunisti di stampo togliattiano. Un miracolo visionario, un cemento antiberlusconiano come ideologia di fondo vissuto quasi come un'ossessione.