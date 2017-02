SONDAGGI/ Ultime notizie, elettori Pd: no alla scissione (oggi 22 febbraio 2017)

LA SCISSIONE DEL PD: NO DAGLI ELETTORI DEL PARTITO (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Il Partito Democratico è oggetto degli ultimi sondaggi politici. Il Pd sta infatti vivendo una fase di scissione interna con una minoranza pronta ad uscire dal Partito. Ma che cosa ne pensano gli elettori? L'Istituto Scenari Politici - Winpoll lo ha chiesto a un campione di italiani qualche giorno fa per una rilevazione realizzata per l'Huffington Post. Il sondaggio è stato effettuato solo tra gli elettori del Partito Democratico ai quali è stata chiesta una valutazione sull'ipotesi di scissione. Secondo il 64% degli intervistati è bene che il Pd resti unito mentre solo il 32% ritiene che sia meglio che si arrivi ad una scissione (il 4% invece non ha dato una risposta a riguardo). I sondaggi hanno anche chiesto al campione di elettori Pd quale potrebbe essere una mediazione possibile all'interno del partito. Su questo gli italiani sono divisi. Il 46% ritiene che si debba tenere il Congresso a maggio e poi il voto a scadenza naturale della legislatura, nel 2018 mentre il 43% vorrebbe tutto quest'anno, il Congresso in estate e il voto in autunno. Infine per l'11% Matteo Renzi dovrebbe essere il candidato premier (senza effettuare le primarie) e il voto e il Congresso dovrebbero tenersi entrambi a scadenza naturale.

LA SCISSIONE DEL PD E LE INTENZIONI DI VOTO (OGGI, 22 FEBBRAIO 2017) - Negli ultimi sondaggi politici gli Istituti di ricerca hanno indagato anche sulle intenzioni di voto degli italiani alla luce di una possibile scissione del Partito Democratico con la formazione di una Lista di Sinistra. I sondaggi hanno così valutato quale sarebbe, in percentuali dei voti per lista, il peso elettorale di un nuovo partito. La rilevazione è stata effettuata da EMG Acqua per La7 Srl dal 17 al 19 febbraio scorso. Da questi sondaggi emerge che il Partito Democratico resta in testa nelle intenzioni di voto degli italiani con il 28,1% (e 188 seggi). Una ipotetica Lista unitaria di Sinistra raccoglierebbe il 6,5% delle preferenze degli elettori (e 43 seggi): quindi si piazzerebbe al quinto posto. Al secondo invece arriverebbe il Movimento 5 Stelle, a solo 0,4% di distanza dal Pd, con il 27,7% delle preferenze (e 179 seggi). Al terzo e quarto posto si piazzerebbero la Lega Nord con il 12,9% (e 83 seggi) e Forza Italia con l'11,5% (e 75 seggi). A seguire, secondo questi sondaggi, gli altri partiti: Fratelli d’Italia – An raccoglierebbe il 4,7% (e 30 seggi), Ncd il 3,2% (e 20 seggi), altro partiti il 5,4% (e 12 seggi).

