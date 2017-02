SCENARIO/ Polito: occorre un nuovo Prodi

Lui pensa al futuro. Nel giorno del severissimo giudizio dell'Ue sugli squilibri italiani, Renzi si dedica "ad alcuni incontri di qualità" (così sul suo blog) in California, da dove irride le divisioni del suo partito: "anziché litigare sul niente, proviamo a imparare da chi sta costruendo il domani prima degli altri". Chissà se tra auto elettriche e ipotesi di vita su Marte, sempre in compagnia del fido Carrai, l'ex segretario del Pd penserà anche alle vicende italiane; dovrebbe farlo ma seriamente, secondo Antonio Polito, che sul Corriere della Sera ha dedicato il suo ultimo editoriale alla crisi del Pd.

Quel partito "era un'utopia", ha scritto Polito. "La sua nascita era il frutto, molto tardivo, di una stagione dell'ottimismo che si era aperta negli anno 90, l'età in cui sembrava che un nuovo capitalismo fosse sorto grazie alla rivoluzione tecnologica. L'età in cui la California era il nuovo Sol dell'Avvenire". Adesso però l'Italia è nei guai e molto più di allora.

Renzi è in California. Laggiù c'è un ceto progressista in politica e fortemente di destra in economia. E' la conclusione del cerchio?

Io non so cosa sia andato a fare Renzi in California. Lui ha detto di essere andato a studiare l'innovazione, nella quale la California è un'eccellenza mondiale. Il problema è che per governare un paese non ci vogliono gli scienziati, ma i politici. Non credo che Renzi ne trarrà molte indicazioni utili sul perché le riforme del suo governo non hanno avuto il successo e il consenso che lui sperava.

Nel frattempo Gentiloni è alle prese con una correzione dei conti da 3,4 miliardi per evitare la procedura di infrazione L'antipasto di quella che ci attende in autunno.

Una manovra che si porta appresso i mancati risparmi fatti in questi tre anni anche, va detto, grazie ai bonus di Renzi. Non solo: Gentiloni dovrà intervenire in maniera decisa sia su sul sistema delle banche, sia con altre misure di contenimento del debito che si renderanno necessarie, vedi alla voce liberalizzazioni e privatizzazioni di aziende italiane.

Intanto l'inflazione ha ripreso ad aumentare. E' una buona notizia.

E' una notizia a due facce: una buona, perché indica che ci sono segnali di ripresa, l'altra cattiva, perché più l'inflazione media della zona euro si avvicina alla soglia del 2%, più Draghi sarà costretto a metter fine al Quantitative easing che finora ha consentito alla Bce di acquistare il nostro debito pubblico garantendoci tassi molto bassi.

Il governo c'è, ma il partito di maggioranza relativa si sta sfarinando. Lei ha scritto che proprio oggi "ci vorrebbe un Prodi". Perché?

Perché avremmo bisogno un federatore capace di unire il mare di sigle e gruppi che stanno sorgendo a sinistra. Con l'aggravante che il proporzionale favorisce più la competizione con il vicino che con l'avversario politico.

Con quali conseguenze?