SONDAGGI/ Ultime notizie, intenzioni di voto al 23 febbraio: astensione alta

INTENZIONI DI VOTO: ASTENSIONE ANCORA ALTA (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Dagli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani, nel caso si andasse oggi alle urne per le elezioni politiche, emerge che l'astensione è ancora alta. E' questo infatti uno dei risultati della rilevazione che è stata effettuata dall'Istituto di ricerche EMG Acqua per La7 Srl nel periodo dal 17 al 19 febbraio scorso. Secondo i dati di questi ultimi sondaggi Gli italiani indecisi e astenuti sono il 56,5%. Nel dettaglio gli elettori intervistati che hanno dichiarato di essere indecisi sul partito al quale dare la propria preferenza sono il 17.9%. Gli italiani che invece hanno affermato che non si recheranno alle urne e che quindi si asterranno dal voto sono il 38.6%. Tra chi invece, in questi sondaggi, ha espresso le proprie intenzioni di voto il Partito Democratico risulta in testa con il 29.8% dei consensi. Il Movimento 5 Stelle arriva però al secondo posto nelle intenzioni di voto degli elettori, a solo un punto percentuale di distacco visto che raccoglierebbe il 28.7%.

GOVERNO GENTILONI: POCA FIDUCIA (OGGI, 23 FEBBRAIO 2017) - Gli italiani, secondo gli ultimi sondaggi, hanno poca fiducia nel governo Gentiloni. A rilevarlo è stato l'Istituto Ixè nelle interviste al campione di elettori realizzate per il programma Agorà di Rai 3 lo scorso 15 febbraio. Il governo guidato da Paolo Gentiloni è in carica da due mesi, dopo che l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi ha rassegnato a metà dicembre le proprie dimissioni in seguito all'esito negativo del voto per il referendum costituzionale. Agli italiani è stato chiesto di esprimere il proprio livello di fiducia nell'operato dei ministri e del nuovo premier. La maggioranza degli elettori ha bocciato il governo dichiarando di avere poca fiducia nel governo Gentiloni: si tratta del 45%. Il 28% ha risposto alla domanda di questi sondaggi indicando di non avere alcuna fiducia nell'Esecutivo. Per il 27% degli elettori la fiducia nel governo Gentiloni è molta/abbastanza e per il 24% è molta. Infine solo il 3% degli italiani ha affermato di riporre molta fiducia nell'operato del nuovo Esecutivo.

