DIREZIONE NAZIONALE PD / Diretta streaming video, data Congresso e Primarie. Orlando sfida Emiliano e Renzi (oggi, 24 febbraio 2017)

DIREZIONE NAZIONALE PD, DIRETTA STREAMING VIDEO: SI DECIDE SU CONGRESSO E PRIMARIE (ULTIME NOTIZIE) - Oggi alle 16 a Roma si tiene la terza Direzione Nazionale del Pd, dopo le due precedenti che hanno visto lo consumarsi dello strappo (prima dell’Assemblea) e la riconciliazione con Emiliano (giusto due giorni fa) che ha lanciato la sua candidatura. Ieri sera il comunicato lampo del Partito Democratico ha lanciato la nuova Direzione dem che vedrà ancora una volta la mancanza ingombrante di Matteo Renzi, in viaggio negli Usa. «La Direzione nazionale del Partito Democratico si riunisce venerdì 24 febbraio alle 16 a Roma, presso la sede nazionale di via S. Andrea delle Fratte 16. All’ordine del giorno, l’approvazione del Regolamento per il Congresso 2017. I lavori si svolgeranno, come sempre, a porte chiuse e saranno trasmessi in diretta streaming sul sito del Partito Democratico». E dunque di Congresso e Primarie si parlerà oggi, con la Commissione congressuale diretta da Lorenzo Guerini che presenterà i risultati e le proposte sulle date specifiche di Congresso, ormai al 100% in questa primavera. Le fonti interne al Pd riferiscono come entro la prima settimana di maggio deve essere dato il simbolo ai provinciali e questo lo deve per statuto fare il segretario; per questo motivo entro quella data deve essere eletto, contro ogni velleità della minoranza che non accetta tempi così lampo per il Congresso. Il segretario - sottolineano le fonti di Repubblica - viene eletto formalmente dieci giorni dopo le Primarie (3 maggio in caso di primarie il 23 aprile). Per questi motivi la Commissione propone come data migliore il 9 aprile anche in considerazione del fatto che il 23 aprile è una data vicina al ponte e si potrebbe rallentare la partecipazione alle primarie. Oggi in Direzione Pd si cercherà una mediazione, anche perché né Orlando né Emiliano (gli sfidanti di Renzi) intendono affrettare così tanto i tempi, annunciando di non aver così molto tempo per poter lanciare una serie campagna elettorale nei circoli Pd di tutto il Paese.

DIREZIONE NAZIONALE PD, DIRETTA STREAMING VIDEO: ORLANDO SFIDA RENZI ED EMILIANO (ULTIME NOTIZIE) - Oggi con la Direzione Pd al via alle ore 16 si darà inizio ufficiale alla fase del Congresso che porterà nel giro di 2-3 mesi la data delle Primarie dove si dovranno sfidare i tre candidati attualmente al ruolo di Segretario. Matteo Renzi, Michele Emiliano e da ieri Andrea Orlando, confermando così le strategie accurate di questi ultimi giorni. «Non sarò capo di una corrente, sarò capo del Partito democratico», sono le idee chiare di Andrea Orlando che ieri è uscito allo scoperto. «Farò di tutto, mi impegnerò in ogni modo, perché al Congresso seppure con regole sbagliate, ci possa essere un confronto e una discussione», ha continuato al circolo Pd Marconi di Roma. Orlando, lo ha ribadito, si candida "contro la prepotenza". «Arriverò primo e dico al secondo e al terzo: non vi preoccupate perché io non sarò il capo della mia corrente ma il segretario del partito democratico. Mi candido per unire il centrosinistra, per essere il riferimento di tutto il centrosinistra. Il mio scopo è rifare il Pd, compiere quella speranza che non si è mai compiuta». La sfida sarà sui programmi che i tre dovranno presentare nei prossimi mesi, anche se il rischio possiamo già prevederlo sarà una sfida nella sfida su errori del passato e lotta intestina tra correnti, senza dover per forza scomodare la “vecchia” balena bianca della Democrazia Cristiana. Oltre a Damiano e Orfini, ieri il nuovo candidato e leader dei “giovani turchi” ha incassato un nuovo sostegno da uno dei possibili nomi circolati in passato per sfidare Renzi alla guida del Pd. «Dobbiamo cambiare il Pd. Così Non va. Ci vuole innovazione, protagonismo, coinvolgimento di chi ne fa parte, collegialità. Investimento per rafforzare la sua identità unitaria contro la frammentazione di gruppi e correnti per ricostruire una cultura politica. E serve un segretario che ci si dedichi. Andrea Orlando credo possa rappresentare questa novità e quindi lo sosterrò nella scommessa che ha lanciato oggi. Forza e coraggio, rimettiamoci in cammino». Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio. (Niccolò Magnani)

