Sondaggi/ 24 febbraio, ultime notizie: fiducia degli italiani, Mattarella batte Gentiloni

SONDAGGI, FIDUCIA DEGLI ELETTORI, VINCE MATTARELLA (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - Gli ultimi sondaggi politici ed elettorali testano non solo le intenzioni di voto degli italiani. La rilevazione effettuata dall'Istituto Piepoli per Sky TG24 ha infatti indagato anche sulla fiducia degli elettori nei confronti di due cariche dello Stato, il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Secondo questi sondaggi, effettuati lo scorso 20 febbraio, emerge che è il capo dello Stato Sergio Mattarella ad riscuotere la fiducia dalla maggioranza degli italiani. Su questo piano viene così battuto il premier Paolo Gentiloni che è succeduto con il nuovo governo all'Esecutivo guidato da Matteo Renzi. In base ai risultati di questi ultimi sondaggi il 58% degli elettori intervistati ha dichiarato di avere fiducia in Sergio Mattarella, contro il 38% che ha invece risposto di non averne. Il restante 4% non ha espresso un'opinione a riguardo. Al contrario, per quanto riguarda il premier Paolo Gentiloni, la maggioranza degli elettori, il 52% ha risposto di non avere fiducia. Sono il 43% gli italiani che hanno invece dichiarato di avere fiducia e il restante 5% si è detto senza opinione.

INTENZIONI DI VOTO, PD STACCA M5S DI OLTRE 4 PUNTI (OGGI, 24 FEBBRAIO 2017) - In base agli ultimi sondaggi politici ed elettorali la distanza tra i primi due partiti sarebbe di 4,5 punti percentuali: il Pd sarebbe infatti al primo posto con il 32% delle preferenze mentre il Movimento 5 Stelle arriverebeb al secondo posto con il 27,5%. Sono questi i numeri relativi alle intenzioni di voto degli elettori che sono stati rilevati dai sondaggi effettuati dall'Istituto Piepoli per Sky TG24 lo scorso 20 febbraio. Per quanto riguarda tutti gli altri partiti ecco quali sono le percentuali che raggiungerebbero se si andasse oggi alle elezioni. La Lega Nord arriverebbe al 12% mentre Forza Italia raccoglierebbe l'11%. Sempre nell'area del Centrodestra, Fratelli d'Italia raggiungerebbe il 4,5% e il Nuovo Centrodestra il 3%. Altri partiti di Centrodestra arriverebbero all'1,5% secondo i dati di questi sondaggi. Per quanto riguarda il Centrosinistra Sinistra Italiana arriverebbe al 3% e un altro 3% andrebbe ad altri partiti di Centrosinistra. Infine il restante 2,5% finirebbe ad altri partiti.

