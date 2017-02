VIRGINIA RAGGI RICOVERATA IN OSPEDALE / Malore per il sindaco, mistero sulle cause (ultime notizie, oggi 24 febbraio 2017)

VIRGINIA RAGGI RICOVERATA IN OSPEDALE, MALORE PER IL SINDACO: LE CONDIZIONI DI SALUTE (ULTIME NOTIZE) - Virginia Raggi ricoverata all’Ospedale San Filippo Neri di Roma: la notizia choc arriva in questi minuti e lo si apprende da fonti del Campidoglio. Al momento, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, non si hanno notizie certe sui motivi di questa notizia improvvisa anche se un malore sarebbe il principale “indiziato” per il ricovero immediato del sindaco M5s. La sindaca ha annullato tutti gli impegni della mattina, e rischia di saltare anche quello nel pomeriggio dedicato alla vicenda Stadio della Roma. La sindaca è stata portata all’ospedale San Filippo Neri perché il più vicino a dove risiede, abitando la Raggi nel quartiere Ottavia: dallo stress per il tanto lavoro negli ultimi giorni, con la vicenda stadio sempre sullo sfondo, fino ad un improvviso malore per altre cause al momento sconosciute. Tutto è ancora aperto e nelle prossime ore avremo aggiornamenti più specifici per le condizioni di salute del sindaco capitolino Virginia Raggi.

VIRGINIA RAGGI RICOVERATA IN OSPEDALE, MALORE PER IL SINDACO: SALTA INCONTRO SULLO STADIO? (ULTIME NOTIZE) - Un lieve malore per Virginia Raggi, giunge ai giornali la notizia filtrata dal Campidoglio anche se sfugge ancora il motivo di tale ricovero immediato e non previsto. Saltati gli impegni del mattino, con il rebus che però rimane per il pomeriggio: oggi infatti era in cantiere il vertice tra Campidoglio e As Roma per il futuro dello stadio in questi giorni sotto costante bufera mediatica per via delle incertezze e dubbi della maggioranza M5s sul via libera ultimato alla costruzione del progetto partito durante la Legislatura Marino. Secondo quanto si apprende al momento ancora non è ufficializzato l’incontro, che doveva tenersi questa mattina in un primo momento ma che è stato posposto alle 16 circa del pomeriggio; mancano però la convocazione ufficiale e l’orario e luogo specifici e per questo motivo il mistero sul malore del sindaco potrebbe essere legato alla mancanza di ufficialità sul vertice-stadio. Con il sindaco ko infatti potrebbe saltare tutto alla prossima settimana.

© Riproduzione Riservata.