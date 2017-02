STADIO DELLA ROMA/ Tor di Valle, accordo raggiunto tra Comune e club: servono i voti delle opposizioni per il via libera definitivo?

STADIO DELLA ROMA A TOR DI VALLE, ACCORDO COMUNE-CLUB: SERVIRANNO I VOTI DELLE OPPOSIZIONI PER IL VIA LIBERA DEFINITIVO? (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Prima dell'incontro tra A.S. Roma e Comune che ha portato all'accordo sul progetto stadio di Tor di Valle, la sindaca Virginia Raggi ha avuto un colloquio con i consiglieri M5s della maggioranza per un confronto. L'incontro, stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, è stato a dir poco tumultuoso: Raggi ha illustrato il nuovo progetto ai 20-25 consiglieri e poi è andata alla conta. A quel punto due sarebbero andati via, quattro hanno votato contro e uno si è astenuto. Tra gli assenti almeno due erano contrari al progetto, quindi almeno otto consiglieri si sarebbero opposti. Visto che il M5s ha 29 consiglieri e che la maggioranza nell'Assemblea Capitolina si raggiunge a quota 24, la sindaca potrebbe avere bisogno dei voti delle opposizioni per il via libera definitivo, a partire da quelli del PD. Nella serata di ieri il presidente della Roma, James Pallotta, ha commentato con soddisfazione l'accordo raggiunto: «Questa è una serata importante per la Roma. Non vediamo l'ora di costruire uno stadio che Roma possa mostrare a tutto il mondo del calcio». Clicca qui per visualizzare il messaggio integrale di James Pallotta.

STADIO DELLA ROMA A TOR DI VALLE, ACCORDO COMUNE-CLUB: IL POST DELLA SINDACA VIRGINIA RAGGI (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Lo stadio della Roma si farà: l'accordo tra il Comune e la società giallorossa è arrivato. Si è concluso con una stretta di mano l'incontro tra la sindaca Virginia Raggi, il vicesindaco Marcello De Vito, il costruttore Luca Parnasi e il direttore generale del club Mauro Baldissoni, in rappresentanza del presidente James Pallotta. L'accordo prevede un taglio di almeno il 50% delle cubature previste dal progetto e il 60% in meno per la parte relativa al Business Park. I dettagli del progetto per la costruzione dello stadio della Roma sono stati forniti dalla sindaca Raggi in un post su Facebook: sono state eliminate tre torri, elevati gli standard di costruzione a classe A4, è prevista la messa in sicurezza del quartiere Decima, verrà realizzata una stazione nuova per la ferrovia Roma-Lido. «Abbiamo rivoluzionato il progetto dello stadio della Roma e lo abbiamo trasformato in una opportunità per Roma. Abbiamo sempre detto di essere favorevoli alla realizzazione dello stadio ma nel rispetto della legge e per il bene della nostra città. Ci siamo riusciti. Abbiamo evitato il progetto monstre ereditato dalla precedente amministrazione» ha scritto Virginia Raggi nel post #UnoStadioFattoBene. L'impianto di Tor di Valle sarà moderno, ecocompatibile, all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e già rispettoso dell'ambiente e del territorio. Clicca qui per visualizzare il post integrale di Virginia Raggi.

