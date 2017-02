Sondaggi / Ultime notizie, 25 febbraio 2017: testa a testa Pd-M5s?

SONDAGGI ELETTORALI E INTENZIONI DI VOTO: PD-M5S, DISTACCO AI MINIMI (OGGI, 25 FEBBRAIO 2017) - Sarebbe di solo 0,3%, secondo gli ultimi sondaggi politici ed elettorali, il distacco tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. E' questo infatti uno dei risultati della rilevazione effettuata dall'Istituto Ixè per il programma Agorà di Rai 3 lo scorso 22 febbraio. Al campione di elettori è stato chiesto di esprimere le proprie preferenze nel caso in cui si andasse oggi a votare per le elezioni politiche. In base alle risposte degli italiani il Partito Democratico risulta sempre al primo posto delle preferenze ma si troverebbe a poca distanza dal Movimento 5 Stelle: il Pd raccoglierebbe il 28,1% dei consensi e il M5s il 27,8%. Dunque si profila un testa a testa tra i primi due partiti? Secondo altri sondaggi condotti nello stesso periodo invece il distacco tra Pd e M5s sarebbe più ampio. L'Istituto Piepoli, che ha effettuato la sua ultima rilevazione per Sky TG24 lo scorso 20 febbraio, sostiene che il Pd arriverebbe al 32% mentre il Movimento 5 Stelle si fermerebbe al 27,5%. Per quanto riguarda gli altri partiti, in base ai risultati dei sondaggi dell'Istituto Ixè sono queste le percentuali di intenzioni di voto: Sinistra Italiana/ SEL 4,1%, Forza Italia 12,9% Nuovo Centrodestra 2,8%, UDC - Unione di Centro 0,8%, Fratelli d'Italia – AN 4,5%, Lega Nord 13,0%, Altro partito sinistra 3,1%, Altro partito 2,9%.

