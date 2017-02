DIETRO LE QUINTE/ Franceschini ha allungato la vita a Gentiloni

La fissazione delle primarie democratiche per il 30 aprile non fa che ufficializzare un accordo che già c'era, ma che avrà conseguenze rilevanti per tutta la politica italiana. L'accordo era quello fra Matteo Renzi e il vero ras del Pd, Dario Franceschini, che ha confermato il suo sostegno al leader dimissionario in cambio dell'esclusione del voto a giugno, con la benedizione autorevole del Quirinale, che simile ipotesi ha fatto di tutto per evitare.

Il Quirinale infatti è talmente preoccupato dell'ingovernabilità prossima ventura che preferisce guadagnare tempo, nella speranza che si riannodi qualcuno dei fili di dialogo che oggi sembrano spezzati. Per Mattarella, non è un mistero, sarebbe bene arrivare alla fine naturale della legislatura con il governo Gentiloni, affrontando nel frattempo i nodi della legge elettorale e della correzione dei conti pubblici sollecitata dall'Europa.

In purissima teoria, le porte del voto a giugno non sarebbero ancora totalmente sbarrate, ma ridotte al lumicino. Il nuovo segretario democratico verrà intronizzato il 7 maggio e ci sarebbe tempo sino all'11 per sciogliere le Camere e precipitate al voto nell'ultima data utile, il 25 giugno. Ma sarebbe davvero singolare se il primo atto del nuovo leader del Pd fosse di staccare la spina al governo del Pd.

Con sollievo di Mattarella, quindi, sarà un Gentiloni nella pienezza dei poteri a gestire il vertice di Roma sui 60 anni dei trattati Europei (il 25 marzo) e il G7 di Taormina a fine maggio. Dopo quella data, però tutto diventa possibile.

Renzi ha una fretta dannata. Dà per scontato di ricevere una nuova investitura popolare dalle primarie (e i primissimi sondaggi lo confortano in questo, attribuendogli oltre il 60%), e non intende dare troppo tempo per riorganizzarsi ai suoi avversari, grillini e scissionisti in primis.

In verità, i maligni aggiungono una consistente motivazione alla fretta di Renzi: non avere intenzione di intestarsi da solo (come sostenitore quasi unico di Gentiloni) la pesante manovra economica che si profila all'orizzonte dell'autunno politico. Si tratta di trovare non meno di 20 miliardi, con l'Europa che forse attenderà sino ad allora, ma non oltre.

Il problema di Renzi è che i suoi alleati nella richiesta di anticipare almeno di qualche mese la fine della legislatura sono esclusivamente coloro che mai lo aiuterebbero a governare dopo le elezioni: Salvini, la Meloni e Grillo. I potenziali alleati per il dopo voto sono, al contrario, i frenatori di oggi. Si pensi a Berlusconi che attende ostinatamente il Godot della riabilitazione per mano dei tribunali europei, i centristi (alfaniani e non) disperati e senza casa, o gli scissionisti Pd, la cui organizzazione è oggi all'anno zero.