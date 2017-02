SONDAGGI/ Ultime notizie, 26 febbraio 2017: scissione Pd, gli italiani la bocciano

SONDAGGI ELETTORALI E SCISSIONE PD: BOCCIATURA DAGLI ITALIANI (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - In questi giorni tiene banco anche nei sondaggi elettorali la questione della scissione del Partito Democratico. Ieri è nato il nuovo partito dei 'Democratici e progressisti', lanciato dagli ex Pd Roberto Speranza ed Enrico Rossi e dall'ex Sinistra Italiana Arturo Scotto. Ma che cosa ne pensano gli italiani della scissione del Pd? Gli ultimi sondaggi realizzati lo scorso 22 febbraio dall'Istituto Ixè per il programma Agorà di Rai 3 hanno chiesto l'opinione degli italiani a riguardo. La maggioranza, il 53% ritiene che non sia giusta mentre il 37% è invece favorevole: il restante 10% non ha un giudizio in merito. Per quanto riguarda poi la responsabilità della scissione del Pd, secondo i risultati di questi sondaggi, tutti in qualche modo hanno avuto un 'ruolo'. Il 46% degli elettori intervistati ritiene che la responsabilità sia di Matteo Renzi ma il 43% indica come responsabili Pierluigi Bersani, Enrico Rossi, Roberto Speranza. L'11% non ha indicato infine alcun nome tra gli esponenti del Partito Democratico.

SONDAGGI ELETTORALI E FIDUCIA NEL GOVERNO: MAGGIORANZA ITALIANI NE HA POCA (OGGI, 26 FEBBRAIO 2017) - Quanta fiducia hanno gli italiani nel governo Gentiloni? E' questa una delle domande che gli ultimi sondaggi elettorali hanno posto agli italiani. E si scopre - dalle risposte date dagli elettori intervistati dall'Istituto Ixè per il programma Agorà di Rai 3 - che la maggioranza ne ha poca o nessuna. Il 46% degli elettori ha infatti affermato di avere poca fiducia nel nuovo Esecutivo e il 27% nessuna. Molta/abbastanza fiducia è stata invece la risposta del 27% degli intervistati, abbastanza fiducia per il 25%. Infine, secondo questi sondaggi elettorali, solo il 2% degli italiani ha dichiarato di avere molta fiducia nel governo guidato da Paolo Gentiloni. E per quanto riguarda i leader politici, chi tra i protagonisti riscuote molta/abbastanza fiducia dagli italiani? Al primo posto della classifica si piazza il premier Gentiloni con il 32%, segue con il 27% l'ex presidente del Consiglio Renzi. Poi, entrambi al 23%, ci sono il leader della Lega Nord Salvini e il leader di Fratelli d'Italia Meloni. Il vice Presidente della Camera dei Deputati Di Maio e il fondatore del M5s Grillo raccolgono entrambi il 20%. Infine, in questi sondaggi, chiude la classifica l'ex cavaliere Berlusconi con il 17%.

© Riproduzione Riservata.